Liverpool sofre, mas vence Nottingham Forest na Premier League

O Liverpool parece ter encontrado o caminho das vitórias e voltou a sonhar com a vaga na Champions, via Premier League para a próxima temporada. Depois de uma acachapante goleada de 6 a 1 pra cima do Leeds United, os comandados de Klopp voltaram a vencer. A vítima da vez foi o Nottingham Forest que, assim como o Leeds, luta ocntra o rebaixamento.

Engana-se, porém, quem pensa que a partida foi tranquila para os Reds. Não foi. Coube a Diogo Jota a missão de brilhar e fazer de Anfield seu salão de festas com dois gols. A missão difícil foi ter que ver o Forest deixar o marcador em igualdade duas vezes após os tentos de Jota. Williams e Gibbs-White marcaram para os visitantes. Salah deu números finais à partida.

Gols saem apenas no segundo tempo, mas Liverpool volta a olhar pras competições europeias

Foto: Liverpool

A vitória deu aos Reds mais uma esperança de lutar por uma vaga nas próximas competições europeias. Já fora da Champions League, o time de Mohammed Salah tem apenas na Premier League a chance pra voltar a disputar a Champions, Europa League ou até mesmo a Conference League.

No momento, a vitória sobre o Nottingham Forest deixa os Reds na sétima colocação, com 50 pontos e com o posto de classificado à Conference, mas o time de Klopp quer mais.

Para isso, precisa melhorar o desempenho na Premier League. O triunfo sobre o 19º colocado veio apenas no segundo tempo e isso não é uma boa indicação. Aos 47, Jota abriu o placar de cabeça, mas os Reds logo sofreram o empate. Aos 51, Neco Williams deixou tudo igual.

Não satisfeito com o resultado, Jota resolveu decidir de novo e pôs os mandantes à frente do marcador mais uma vez. Aos 55 foi ele quem estufou as redes, mas o empate veio 12 minutos depois, aos 67, com Gibbs-White. Foi somente três minutos depois que a vitória foi sacramentada, com Mohammed Salah, aos 70.

Confusão na classificação da Premier League

Com a vitória sobre o Nottingham Forest, o Liverpool pulou pra sétima colocação, com 50 pontos, mas tem apenas 31 partidas disputadas nas 32 rodadas da Premier League. Assim, se vencer o jogo atrasado que ainda tem, o time de Klopp chega a 53 pontos.

Por sua vez, o Aston Villa, que está na posição imediatamente acima da dos Reds, tem 51 pontos, mas 32 jogos. O Tottenham, quinto colocado, também tem 31 partidas e 53 pontos, mas entra em campo neste domingo (23), às 10h contra o Newcastle em jogo decisivo.

Isso porque os Magpies ocupam a quarta colocação, com 56 pontos conquistados em 30 jogos. Logo, o Newcastle tem a mesma situação do Liverpool, mas seis pontos a mais, o que torna ainda mais difícil a vida do time de Anfield.

Para buscar a vaga na Champions, os vermelhos precisam torcer por um empate entre Tottenham e Newcastle neste domino (26), e tropeço de ambos nas próximas rodadas, além de vencer seus jogos. A 35ª rodada pode ser determinante, uma vez que os comandados de Klopp enfrentam justamente os Spurs.