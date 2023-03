Newcastle United vira nos acréscimos e vence o Nottingham Forest na Premier League

O Newcastle United venceu o Nottingham Forest por 2 a 1, nesta sexta-feira (17), no City Ground, em jogo válido pela 28ª rodada da Premier League. Emmanuel Bonaventure marcou para os mandantes, mas o sueco Isak virou para os Magpies com dois gols.

“Go, Newcastle”

Lutando para se afastar da zona de rebaixamento, o Nottingham Forest começou o jogo em cima do Newcastle. Dessa forma, os anfitriões abriram o placar logo aos 26’, com Emmanuel Bonaventure. E, após isso, os bicampeões europeus se retrancaram a fim de pegar o rival no contra-ataque.

Por outro lado, os Magpies sentiram o gol, e demoraram a engrenar na partida. O time de Eddie Howe teve boas chegas pelos lados, principalmente com o seu camisa 10, Saint-Maximin, além do brasileiro Bruno Guimarães que segurou os ataques adversários atrás e subiu para finalizar. Mas, o empate só veio nos acréscimos com Isak, que converteu um pênalti aos 47’.

Na volta do intervalo, a postura dos dois times foi de cautela, nenhum se abriu demais com medo de sofrer o gol. Porém, o Newcastle precisava vencer para seguir sonhando com uma vaga para a próxima Champions League, e em bela jogada, Bruno Guimarães finalizou de forma certeira, obrigando o goleiro Navas a praticar um milagre.

Na reta final, o jogo ficou mais truncado, mesmo com ambos os técnicos fazendo alterações para mudar o rumo do confronto. Contudo, nos acréscimos de novo, o Forest cometeu outro pênalti, restando ao sueco, marcar o segundo e garantir os três pontos para sua equipe.

Tabela e compromissos

Com o resultado, o Nottingham Forest parou na 14ª colocação com 27 pontos, três a mais que o Bournemouth, que abre o Z-3. Já o Newcastle ficou na 5ª posição com 47.

Com a parada para a Data Fifa, as equipes só voltam a campo no começo de abril. O Nottingham Forest recebe o Wolverhampton, no sábado (1), às 11h, no City Ground. Enquanto o Newcastle duela contra o Manchester United, um dia depois, às 12h30, no St. James Park, ambos os jogos são válidos pela Premier League.