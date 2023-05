Juventus perde pontos, é goleada pelo Empoli e se distancia de uma vaga na próxima Champions

Juventus e Empoli se enfrentaram nesta segunda-feira (22), pela vigésima sexta rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Carlo Castellani. Irreconhecível, a Velha Senhora não conseguiu se impor e foi goleada por 4 a 1. Os gols da equipe da casa foram de: Caputo (2x), Luperto e Piccoli. Chiesa diminuiu para a Juve.

Perda de pontos

Pouco antes da partida começar, enquanto os jogadores já estavam aquecendo, a Corte Federal de Apelação da Federação Italiana de Futebol (FIGC) puniu a Juventus com a perda de 10 pontos.

A Federação Italiana de Futebol havia pedido a retirada de 11 pontos, além de suspensão de oito meses para antigos diretores do clube. No novo julgamento, os cartolas foram absolvidos e o clube perdeu apenas 10.



A Juventus está sendo condenada por fraudes fiscais na contratação de atletas. As denúcias giram em torno de indícios de contbilidade falsa, faturas inexistentes e manipulação de mercado. No primeiro julgamento a perda de pontos foi de 15, mas a Juve havia conseguido recuperá-los



Com a punição, a Velha Senhora entrou em campo na sétima posição com 59 pontos, fora de qualquer competição europeia. Antes, a equipe de Turim estava na vice-liderança com 69 pontos conquistados.

Dois no primeiro...

A Juventus entrou pressionada pela perda de pontos minutos antes da partida começar. Por isso, o time começou espremendo o Empoli no campo de defesa em busca do primeiro gol. E ele quase saiu aos 12 minutos, quando Milik cabeceu no travessão..



Porém, aos 16 minutos, um erro fez tudo desmoronar. Após cobrança falta, Szczesny espalmou. A bola sobrou para Cambiaghi que foi derrubado por Milik, dentro da área. Pênalti para o Empoli que Caputo bateu e fez.



Logo depois, aos 21, com a Juventus atordoada, o Empoli marcou o segundo. Caputo aproveitou desvio de cabeça e bateu firme para o gol. Ela desviou em Akpa-Akpro e obrigou Szczesny a fazer boa defesa. Mas, no rebote, Luperto mandou para as redes.



A Juventus até tentou uma reação, voltou a pressionar o Empoli no campo de ataque, mas não concluiu em gol. A melhor chance foi aos 34, quando Bremer, sozinho, na pequena área, isolou.

...dois no segundo

Quem achava que a Juventus viria com tudo no segundo tempo, se decepcionou. O Empoli voltou com a proposta de se segurar atrás e sair nos contra-ataques. A Juve tentou trocar mais passes e sair em velocidade, mas levou um banho de água fria logo no início.



Aos 2 minutos, Alexsandro perdeu a bola para Akpa-Akpro no campo de defesa. O francês invadiu a área, encontrou Caputo que tocou na saída de Szczesny. Com o 3 a 0, a Juventus se perdeu inteiramente.



O Empoli, por sua vez, colocou sangue novo no ataque e aguardou a melhor oportunidade para marcar o quarto gol. No entanto, aos 40, em um sopro de esperança, Chiesa recebeu cruzamento de Rabiot e chutou firme para diminuir.



Mas não era o dia da Juve. Aos 47, Piccoli ficou de frente para o gol, mas chutou em cima de Szczesny, que mandou para escanteio. Na cobrança, depois de rebatida errada da zaga, a bola ficou novamento com Piccoli que dessa vez não perdoou. 4 a 1 e êxtase total em Empoli.

Como ficou a tabela?

Com a perda de pontos e a derrota, a Juventus ficou na sétima colocação com 59 pontos, fora das competições europeias. Para chegar à Champions, a Velha Senhora precisará vencer nas duas últimas rodadas do Calcio e torcer para tropeços de adversários. O Empoli está na décima quarta posição e não briga por mais nada.

Próximos jogos

A Juventus vai a campo no domingo (28), às 15h45, para encarar o Milan, em casa. O Empoli vai à Verona encarar o time da casa, também no domingo, um pouco mais cedo, às 07h30. Ambas as partidas serão válidas pela trigésima sétima rodada do Campeonato Italiano.