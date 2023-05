Inter recebe Milan podendo perder por um gol para chegar à final da Champions

Um dos maiores clássicos do mundo vai para o segundo round nesta terça-feira (16), às 16h. Inter de Milão e Milan se enfrentam no Giuseppe Meazza, pelo jogo de volta das semifinais da UEFA Champions League. Com o 2 a 0 no primeiro jogo, a Inter pode até perder por um gol de diferença que chegará à final.

Restrospecto favorável



A Inter vem de três vitórias consecutivas sobre o Milan. Os Nerazzuri venceram em três competições diferentes. A última foi a partida da semana passada (2 a 0), antes disso ambos se enfrentaram pelo Campeonato Italiano e deu Inter (1 a 0) e na final da Supercopa da Itália, mais uma vitória da Internazionale (3 a 0).

No geral, os rivais históricos já se enfrentaram 220 vezes. E a Inter leva a melhor também: 82 vitórias contra 71 do Milan. A favor do lado vermelho de Milão está o histórico na Champions: duas vitórias contra uma dos azuis.



Inter vem com força máxima



Depois de poupar alguns titulares contra o Sassuolo na rodada do fim de semana do Campeonato Italiano, o time de Simone Inzaghi vai com o tanque cheio para o clássico. E com moral também!



Os Nerazzuri vêm de sete vitórias consecutivas, sendo quatro delas contra rivais que figuram na parte de cima do Campeonato Italiano: Juventus, Lazio, Roma e Milan. A última derrota da Inter foi há mais de um mês, contra o Monza.

Mas apesar do aparente favoritismo, em entrevista, Inzaghi fez questão de exaltar o adversário.

"Amanhã é um dos jogos mais importantes da história do Inter. Temos que jogar com a cabeça e com o coração para alcançar o nosso sonho de chegar à final. O primeiro jogo foi 2 a 0, mas o Milan é sempre formidável e tem grandes jogadores."



Provável escalação: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Džeko

Rafael Leão de volta

Fora do primeiro jogo por lesão, um dos principais jogadores do Milan deve retornar a campo. Trata-se do português Rafael Leão. Um dos grandes destaques das partidas contra o Napoli pelas quartas de final, o jogador fará dupla com Olivier Giroud e tem tudo para causar preocupação à defesa da Inter.



A volta do atacante vem em boa hora. Isso porque a fase do time desde a classificação para as semifinais não é das melhores. Foram apenas duas vitórias nos últimos seis jogos. Além disso. os Rossoneros se distanciaram da zona de classificação para a próxima UCL. A equipe de Stefano Pioli ocupa a quinta posição quatro pontos atrás do quarto colocado.



Mas mesmo com os últimos resultados e a derrota no primeiro jogo, Pioli exaltou a jornada da equipe na Champions e mostrou otimismo para chegar à final.



“Como está o clima no campo de treinamento? É o clima de uma equipe que sabe que ainda tem grandes chances, por isso está focada e determinada e com vontade de tentar dar a volta por cima numa situação em que as probabilidades estão contra ela. Poucos imaginariam que o Milan chegaria tão longe, mas agora queremos ir para a final.



Provável escalção: Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Theo Hernández; Tonali, Krunić; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud.

Arbitragem

Clément Turpin (árbitro), Nicolas Danos e Benjamin Pages (auxiliares), Stéphanie Frappart (quarto árbitro), Jérôme Brisard e Benoît Millot (VAR).

Transmissão: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming). Mas você poderá acompanhar todos os lances aqui na VAVEL Brasil.