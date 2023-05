É campeão! Napoli empata com Udinese e conquista o Campeonato Italiano depois de 33 anos

Demorou 33 anos, mas o torcedor napolitano pode gritar "É campeão!", novamente. Jogando fora de casa, no Estádio Friuli, contra a Udinese, o Napoli precisava apenas de um empate para vencer o Campeonato Italiano pela terceira vez. E foi isso que aconteceu! A equipe da casa abriu o placar com Lovric, mas Osimhen empatou garantindo o 1 a 1 e o título para os Azuis.

Maradona no céu, Osimhen na terra

Foi um jogo difícil. A Udinese fez um primeiro tempo melhor, tanto na defesa, quanto no ataque. Por isso, conseguiu um gol com Lovric e saiu para o intervalo com a vitória. Porém, no segundo tempo, o Napoli voltou e mostrou porque foi o time que encantou a Europa nessa temporada.

Depois de muito sofrimento e muita reza para "El Díos" Maradona (falecido em 2020), o iluminado Osimhen estufou as redes garantindo o empate, o título e pinturas com seu rosto para sempre nas ruas de Nápoles.



O último título conquistado pelo Napoli foi na temporada 89/1990. Naquele ano, a equipe liderada por Diego Armando Maradona, que ainda tinha os brasileiros Careca e Alemão, superou o Milan na rodada final e eternizou o camisa 10 argentino nos corações napolitanos.

Drama no início...

O Napoli fez um primeiro tempo muito abaixo do que fez na temporada. A equipe trocou passes, teve mais posse de bola, mas não conseguiu envolver a Udinese. A equipe da casa se defendeu bem e conseguiu bons contra-ataques.

O gol saiu logo cedo. Aos 13, Udogie encontrou Lovric na área, o meia bateu bonito e inaugurou o placar. O Napoli tentava reagir com bolas levantadas, mas não conseguiu levar perigo. A Udinese se segurou bem e levou a vitória para o intervalo.

...alegria no fim!

No segundo tempo o Napoli voltou outro. Kvaratskhelia conseguiu progredir pelo lado esquerdo, fez boas jogadas e os meias voltaram a aparecer bem em infiltrações na área.



Em uma delas, Ndombele, quase na pequena área, cruzou para trás e achou Kvara. O georgiano bateu firme para defesa de Silvestri. Mas, no rebote, o ídolo e artilheiro Victor Osimhen estava lá para mandar para o gol e levar os napolitanos à loucura.



Com o empate, o título estava garantido. E, dessa vez, ele não escapou. A equipe de Luciano Spalletti teve frieza, segurou o resultado até o fim e se sagrou a grande campeã do Calcio. Um grito que estava entalado na garganta do torcedor há mais de três décadas.

Invasão de campo dos adeptos do Napoli 💙pic.twitter.com/pSuHgDeKaE — B24 (@B24PT) May 4, 2023

Festa generalizada!

Mais de 13 mil napolitanos foram até Udine para ver a história sendo escrita de perto. Depois do apito final, torcedores, em êxtase, invadiram o gramado para comemorar com seus heróis. A loucura foi tanta que o meia Zielinski teve o calção arrancado e ficou de cueca.

Já em Napoles, o Estádio Diego Armando Maradona estava lotado para acompanhar a partida. Depois do jogo, as ruas da cidade foram tomadas por um mar de gente e os céus por fogos de artifício.

Renascimento digno de filme

O Napoli, como conhecemos hoje, renasceu depois de ser comprado pelo cineasta Aurelio De Laurentiis quando foi decretada a falência do clube, em 2004. Os Azuis que, segundo pesquisa de 2012, possuem a quarta maior torcida da Itália, tiveram que escalar divisões até voltar à Série A em 2007. Depois de bater na trave algumas vezes, o Napoli, finalmente, depois de 33 anos, pode comemorar o título de campeão italiano!

Lista de Campeões:

1. Juventus - 36

2. Internazionale e Milan - 19

3. Genoa - 9

4. Pro Vercelli, Bologna e Torino - 7

5. Napoli e Roma - 3

6. Fiorentina e Lazio - 2

7. Casale, Novese, Cagliari, Hellas Verona e Sampdoria - 1



Próximos jogos

O Napoli terá pela frente a Fiorentina, em casa, no domingo (07), às 13h. O jogo será de festa! Marcará a volta dos campeões para casa e a entrega da taça. A Udinese encara a Sampdoria, em casa, na segunda (08), às 13h30.