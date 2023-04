Real Brasília vence Brasiliense nos pênaltis e conquista título inédito do Candangão 2023

Fundado em 2016 e recém-promovido para a Série A do Campeonato Candango, a equipe do Real Brasília faz história mais uma vez ao vencer o Brasiliense por 2x1 no Estádio Defelê, na Vila Planalto. O Leão do Planalto conseguiu vencer o jogo de volta por 1 a 0, no tempo regulamentar com gol de Matheus Jesus, e nos pênaltis, Wendell brilha, demonstrando o motivo de ter sido o melhor jogador do campeonato..

O primeiro tempo foi bastante entediante. Em vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 3 a 2, a equipe do Brasiliense apenas se defendia, entregando a posse de bola para o Leão do Planalto, que pouco assustava e quando surpreendia não conseguia passar pela defesa adversária e finalizar com gols.

Na segunda etapa, a partida se mantinha da mesma forma que o primeiro tempo, até que em um lance o VAR teve que intervir para ver se a bola tinha ultrapassado a linha do gol, mas em revisão foi constatado que não. Esse fato fez com que o Brasiliense acordasse para o jogo e o receio de levar gol fez com que a equipe de Taguatinga fosse para cima e tentasse aumentar sua vantagem conquistada no primeiro jogo.



Em um dos lances, o arqueiro do Real Brasília, Wendell, fez uma grande defesa, evitando aquele que seria o primeiro gol do jogo. Minutos depois, após falha na saída de bola, o atacante Matheus Jesus roubou a bola e conseguiu finalizar com êxito, vencendo o goleiro Suciri, fazendo assim o primeiro gol da partida e o placar que o Real Brasília precisava para ir às penalidades.

Em duelo entre as duas melhores defesas do campeonato, Wendell venceu o seu duelo com o goleiro Sucuri do Brasiliense, agarrando dois pênaltis e levando a torcida ao êxtase ao conquistar o primeiro título da sua história, vencendo um dos mais tradicionais clubes do Distrito Federal.



Premiação Milionária e vaga nas competições nacionais de 2024



Com esse título, a equipe do Real Brasília conquista vaga nas competições da Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série D de 2024, além de ganhar 1 milhão de reais pelo título conquistado. Essa premiação foi a segunda maior do Brasil, ficando atrás apenas do Campeonato Paulista,, que tem um valor de 5 milhões de reais.