Rolfö revela surto depois de fazer gol do título do Barcelona na Champions Feminina

Em sua quarta final em cinco temporadas, sendo a terceira de forma consecutiva, o Barcelona conquistou o seu segundo título da Women's Champions League, em grande virada sobre o Wolfsburg, pelo placar de 3 a 2 no lotado Philips Stadion.

O que parecia difícil de se imaginar, ainda mais pelo primeiro tempo, mas a conversa no intervalo foi essencial para as Culés empatarem em menos de cinco minutos com Patri Guijarro. E, a exaltação para comemoração, saiu dos pés justamente de Rolfö, que foi vice-campeã com as Lobas em 2020 e com o próprio Barça na temporada passada.

"Oh, eu surtei. Foi essa a sensação quando marquei, é claro. Estávamos perdendo por 2 a 0 e depois marcamos para fazer o 3 a 2. Sabe, eu surtei. Fiquei tão feliz e só vi que as meninas do banco estavam correndo para mim e pude comemorar com o time."

Foto: Divulgação/Uefa

A atacante sueca, que também joga como lateral-esquerda, seguiu em êxtase, tentando expressar a sensação até o término do jogo, que teve mais sete de acréscimos.

“Foi uma sensação incrível. Nos últimos minutos, você está apenas esperando o árbitro apitar. Demorou algum tempo e houve muitos duelos. Quando ela apitou, foi um sentimento incrível."

A dona da camisa 16 ainda revelou que o time não entendeu o que estava acontecendo durante o primeiro tempo. Entretanto, Rolfö destacou a força mental das Culés e se diz orgulhosa do grupo.

“Devo dizer que no primeiro tempo você está pensando: 'O que estamos fazendo? Como é possível? Este não é o nosso plano de jogo. Estamos todas sentadas no vestiário no intervalo pensando: 'Temos que fazer alguma coisa, temos que mudar o jogo ... temos que marcar gols. E foi o que fizemos. Mostramos a mentalidade e nossas habilidades lá fora. Demos tudo, então estou muito, muito orgulhosa da equipe."