Em jogo emocionante, Itália vence Holanda e garante terceiro lugar na Nations League

Neste domingo (18), a Itália venceu a Holanda por 3 a 2, em partida válida pela disputa de terceiro lugar da Nations League e saiu com a conquista na partida, ficando no top três da competição. Os autores dos gols da Itália foram Dimarco, Frattesi e Chiesa, já pelo lado holandês os goleadores foram o Bergwijn e Wijnaldum.

Primeiro tempo agitado

No primeiro tempo, a seleção italiana dominou a Holanda, tendo as melhores chances, mas quem começou atacando foi a laranja mecânica, logo no início, Dumfries apareceu na área e cabeceou para fora com muito perigo ao gol de Donnarumma.

Mas em seguida, aos seis minutos, após cruzamento da direita, Raspadori dominou e ajeitou para Dimarco soltar a bomba e estufar a rede da meta de do holandês Bijlow, fazendo 1 a 0 para a Itália.

Os italianos ampliaram aos 20 minutos, em um chute forte da entrada da área, a bola sobrou para o meia Frattesi, que deu um toque na saída do arqueiro rival e viu a bola parar no fundo do gol, o lance chegou a ser revisado pelo VAR, em um possível toque de mão, mas sem irregularidade, gol legal, 2 a 0.

Dimarco quase conseguiu seu segundo gol na partida, após um chute de longe passar próximo ao travessão. Mas quem levou mais perigo foi a seleção holandesa, que foi em busca da reação e em uma finalização colocada de Gakpo, aos 40 minutos, passou tirando tinta da trave, para lamentação dos torcedores holandeses. Assim encerrando um primeiro tempo bem movimentado, com 2 a 0 para a Azzurra.

Segunda etapa cheia de emoções

A equipe comandada por Koeman, entrou a todo vapor na segunda etapa, numa chegada rápida de Gakpo novamente, finalizando rasteiro para o goleiro realizar um defesa impressionante com os pés, e no rebote a defesa italiana afastou para longe.

Depois de tanto pressionar, a Holanda conseguiu diminuir o resultado, aos 23 minutos, em uma boa troca de passes, o atacante Bergwijn, recebeu driblou um defensor e chutou sem chances para Donnarumma.

Mas como resposta, a Itália não se intimidou após sofrer tanta pressão, e no contra-ataque, Chiesa levou ela com categoria e finalizou no canto direito da meta, aos 27 do segundo tempo, ampliando para delírio dos torcedores.

Os holandeses chegaram a marcar o segundo no jogo, em uma cobrança de falta ensaiada, Weghorst empurrou para a rede, mas após análise do VAR, foi constatado impedimento no lance, assim continuando o mesmo placar.

Sem desistir, e com muita insistência, a Holanda conseguiu finalmente o segundo gol, num bonito chute de chapa do Wijnaldum, acertou o ângulo italiano, aos 44 minutos, indo para os acréscimos com a partida extremamente em aberto ainda.

No final, cheio de emoções e chances perdidas dos dois lado, a Itália saiu com a vitória e garantiu o terceiro lugar da UEFA Nations League dessa temporada, vencendo a Holanda por 3 a 2.