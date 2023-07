Bruno Sávio festeja retorno ao Bolívar visando novas conquistas

Depois de experiência como jogador do Al-Ahly, Bruno Sávio está de volta ao Bolivar. O brasileiro foi campeão nacional como um dos destaques e que defendeu antes de seguir para o futebol do Egito.

A reestreia pela equipe não poderia ser melhor. Tanto que na última terça-feira (11), o atacante marcou um golaço, ao acertar finalização no ângulo do goleiro, na vitória por 4 a 0 diante do Libertad Gran Mamoré, pela Copa da Liga.

Diante desta nova passagem no clube boliviano, o brasileiro destaca a satisfação de defender novamente a Academia.

"Estou muito feliz com a volta, pois é um clube que tenho um carinho enorme. Espero voltar a ser campeão aqui".

"Espero alcançar os objetivos do clube. Ser campeão boliviano novamente e chegar o mais longe possível na Libertadores." - desejou o homem de frente sobre a sua sequência no time, que garantiu classificação à próxima fase da principal competição da América do Sul.

Aprendizado

Bruno Sávio agora possui 32 jogos, 17 gols marcados e quatro assistências como atleta do time azul-celeste. Para que possa melhorar ainda mais os números tidos pelo Bolivar, o atacante ressalta o amadurecimento por qual passou enquanto atuou pelo Al-Ahly no Egito.

'Pude aprender muito e viver novas experiências. Fomos campeões praticamente de tudo, então foi maravilhoso, gostei muito da cultura e das pessoas", concluiu sobre a passagem pelo time africano.