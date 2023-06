Palmeiras goleia Bolívar e garante liderança geral da Libertadores

Na noite desta quinta-feira (29), o Palmeiras recebeu, no Allianz Parque,, a equipe do Bolívar, da Bolívia, em duelo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Dominante do início ao fim, o Verdão venceu os bolivianos por 4 a 0, garantindo a liderança do Grupo C e a melhor campanha da fase de grupos da competição.

Os gols palestrinos foram marcados por Rony, Artur, que marcou duas vezes, e Piquerez, com destaque extremamente positivo para Raphael Veiga, que chegou a sua 31ª assistência pelo clube.

PRIMEIRO TEMPO:

Foto: Divulgação/CONMEBOL Libertadores

Embalado pelo apoio de seu torcedor, o Palmeiras começou a milhão no Allianz Parque! Com um minuto de jogo, Lampe fez grande defesa em cabeçada de Rony. Os bolivianos tentavam respoder à altura pressionando a saída palestrina, mas mesmo assim, a primeira etapa teve controle total da equipe de Abel Ferreira. Aos 10 minutos, Arthur recebeu boa bola na direita e finalizou por cima do gol. Em seguida, foi a vez de Gustavo Gómez arriscar de longe, mas o capitão alviverde parou nas mãos do goleiro boliviano.

O Palmeiras seguia atacando cada vez mais e teve boas oportunidades com Dudu e Raphael Veiga, até que, aos 24 minutos de jogo, Rony recebeu lindo passe de Veiga e, livre na área, matou no peito e bateu com categoria abrir o placar na casa do Verdão.

Nove minutos depois, Artur, de cabeça, ampliou o marcador após lindo cruzamento de Piquerez, que recebeu após jogada do Palmeiras no campo de ataque. O Verdão quase marcou o terceiro com Raphael Veiga, que acertou o travessão em boa cabeçada.

Com domínio total dos primeiros 45 minutos, o Palmeiras fechou a primeira etapa com vantagem de dois gols e foi para os vestiários sendo muito aplaudido pela sua torcida, que encheu o Allianz Parque com mais de 33 mil torcedores.

SEGUNDO TEMPO:

Foto: Divulgação/Palmeiras

Assim como na primeira etapa, o Palmeiras começou pressionando o adversário. Logo aos cinco minutos, Gabriel Menino finalizou de fora da área e obrigou Lampe a fazer grande defesa, evitando o que poderia ser um golaço alviverde. Em seguida, o Verdão teve duas oportunidades com Rony, que foram desperdiçadas.

Piquerez, de fora da área, também arriscou pro gol, mas parou nas mãos de Carlos Lampe, que espalmou para o canto. Na sequência, Luan recebeu a bola na direita, como lateral, e cruzou com perigo na área, encontrando Rony, que cabeceou para fora.

Com o passar do tempo, o Palmeiras foi administrando a partida e, consequentemente, mantendo o resultado com segurança. A primeira chance real dos bolivianos surgiu aos 23 do tempo regulamentar, quando o lateral-esquerdo Roberto Fernández finalizou de longe com veneno, fazendo com que Weverton desse um tapa para a linha de fundo.

Com 15 minutos restantes no relógio, o atual campeão brasileiro aumentou ainda mais sua vantagem. Rony recebeu a bola na direita e cruzou na área. Após a defesa afastar, Richard Ríos ajeitou para Piquerez na esquerda, que dominou, tabelou com Veiga e finalizou por baixo do goleiro, transformando a vitória em goleada com festa completa no Allianz Parque.

Ainda na casa dos 30, Veiga apareceu na área e finalizou à queima roupa após receber cruzamento da direita, mas Lampe fez a defesa. Aos 39, Dudu recebeu no meio-campo e acionou Artur em projeção, que teve caminho livre para invadir a área e chutar de direita, marcando o quarto do Palmeiras e fechando mais uma goleada em uma noite de Libertadores. Após marcar, o camisa 14 deixou o gramado mancando e foi substítuido por Luis Guilherme.

Com a goleada sacramentada, Abel Ferreira promoveu as entradas de Jhon Jhon, Fabinho, Naves e Breno Lopes, finalizando assim, mais uma noite de festa palmeirense em sua casa.

FUTURO NA LIBERTADORES:

Foto: Divulgação/CONMEBOL Libertadores

Palmeiras e Bolívar estão classificados para as oitavas de finais da Copa CONMEBOL Libertadores da América! Com a vitória nesta noite, o Palmeiras obteve a liderança de seu grupo e está no Pote 1 para o sorteio dos confrontos, que ocorrerá na próxima quarta-feira (05). O Bolívar está no Pote 2 e enfrentará uma das equipes que se classificaram em primeiro lugar de seu grupo.

Palmeirenses e bolivianos dividem, respectivamente, as duas melhores campanhas da Fase de Grupos da Libertadores. Isso os credencia a decidir todos os confrontos do mata-mata em casa, com excessão de um reencontro entre palmeirenses e bolivianos, que seria decidido no Allianz Parque.

PRÓXIMOS CONFRONTOS:

Foto: DIvulgação/CONMEBOL Libertadores

O Palmeiras volta a campo neste domingo (02), diante do Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, às 16h, pela 13ª rodada do Brasileirão. O Bolívar terá semana livre até voltar aos gramados. Os bolivianos voltam a campo no sábado (08), diante do Club Deportivo Guabirá, pelo Campeonato Boliviano.