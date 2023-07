Com gol de Girelli, Itália vence Argentina na estreia da Copa do Mundo feminina

Na madrugada desta segunda-feira (24), Itália e Argentina estrearam pelo Grupo G da Copa do Mundo feminina 2023, e as italianas vão dormir mais felizes. Em campo, as azurras foram superiores em uma partida muito pegada e Girelli marcou no finalzinho para dar os três pontos para as europeias.

Agora, a Itália soma os mesmos três pontos da Suécia, que venceu a África do Sul, de virada, na estreia. Ambas agora lideram o grupo G de forma isolada. Na segunda rodada, as equipes se enfrentam para o duelo que pode definir a vida das equipes no torneio.

Itália é superior, mas marca apenas no fim da partida

A partida teve um claro domínio do início ao fim: a Itália levou a melhor nas jogadas, pressões e poderia ter saído de campo com a vitória ainda no primeiro tempo. Entretanto, a equipe não conseguiu traduzir as poucas oportunidades que teve em gol. Grande parte por falta de pontaria, uma vez que a maioria das finalizações foram pra fora e a goleira da Argentina só foi obrigada a trabalhar uma vez.

Entretanto, outro fator também foi crucial para o resultado: o número de faltas no jogo. Foram 21 faltas italianas contra 16 da Argentina durante os 90 minutos. Um número muito superior comparado às finalizações (16). Além disso, as argentinas receberam três amarelos, por picotarem o jogo.

As melhores chances só foram acontecer no fim do segundo tempo. Aos 82, Giada Greggi finalizou com o pé direito de fora da área após passe de Lisa Boattin, mas a goleira Vanina Correa estava atenta para fazer a defesa.

Já aos 87, Girelli recebeu o cruzamento de Boattin na área e cabeceou no ângulo para definir o jogo: 1 a 0, que se manteve até o apito final.

Agenda e classificação

Com o resultado, a Itália chega aos três pontos e se iguala à Suécia na liderança do Grupo G. A África do Sul e a Argentina ficam sem pontos.

Na quinta-feira (27), a África do Sul joga contra a Argentina, às 21h, no Forsyth Barr Stadium. A Suécia só entra em campo no sábado (29), às 04h30, contra a Itália, no Wellington Regional Stadium.