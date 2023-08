"O mais importante é que atingimos o objetivo", enfatizou Vlatko após após empate dos EUA

Na manhã desta terça-feira (1°), a seleção dos Estados Unidos empatou sem gols com a Seleção Portuguesa, mas conseguiu avançar às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Após a partida, o técnico Vlatko Andonovski salientou que sua equipe queria avançar ganhando o jogo, mas que o importante é que atingiram o objetivo.

"Queríamos ganhar e seguir em frente com uma vitória, mas já sabíamos que íamos enfrentar um adversário difícil. O mais importante é que atingimos o objetivo."

O técnico também falou sobre a evolução de sua equipe e esclareceu que as suas comandadas não tem muito tempo juntas.

"Esta é uma equipe nova, as jogadoras não têm muito tempo juntas. Erram um pouco na decisão, quando devem passar, cruzar... Quanto mais tempo passarem juntas, mais oportunidades irão criar."

Fase mata-mata

Por fim, Vlatko Andonovski encerrou falando sobre a fase eliminatória e deixou claro que não importa qual seja o adversário, sua equipe estará pronta para avançar.

"Não acho que seja importante [apanhar adversários mais competitivos já nos oitavos de final]. Vimos ao longo desta fase de grupos que todos os jogos são difíceis. Já sabíamos que o grupo era difícil, queríamos ganhar e estou feliz por termos passado. No próximo jogo, não importa quem seja, teremos de estar ao nosso melhor nível," concluiu o técnico.

Com a classificação, os Estados Unidos enfrentará a primeira colocada do grupo que tem Suécia, Itália, Argentina e África do Sul.