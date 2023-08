Tetracampeão, Estados Unidos não sai do empate sem gols com Portugal e avança em segundo do grupo E

Uma trave mudaria toda a história do jogo. Os Estados Unidos desperdiçaram chances contra o estreante Portugal, que por muito pouco não arrancou a classificação nos minutos finais, no Eden Park. No fim, o empate, de 0 a 0, com gosto amargo para a seleção tetracampeã foi o suficiente para ir às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina.

Uma trave mudaria tudo

As Navegadoras não se intimidaram com o poderoso EUA do outro lado, se preocupavam com a defesa, mas sem se esquecer de atacar, principalmente no lado de Crystal Dunn. Em sua melhor chance, Jessica Silva foi enfiada em velocidade na direita. A camisa10 invadiu a área sem marcação, poderia até ter avançado mais, e finalizou cruzado perto da entrada. A bola passou perto da trave. A seleção tetracampeã Mundial não conseguia ser eficaz quando chegava ao ataque, chegando a desperdiçar uma oportunidade preciosa aos 26. Alex Morgan fez boa jogada pela linha de fundo e rolou para trás. A zaga tentou bloquear e obrigaram Inês Pereira a defender parcialmente. Williams pegou a sobra na pequena área, e na cara do gol, acabou isolando.

Portugal até trocava passes com certa facilidade. Tentando surpreender, com passes de ruptura. Em uma das tentativas, Kika resolveu arriscar de longe. A redonda passou com perigo rente ao travessão. Na reta final do primeiro tempo, Sullivan cobrou escanteio da direita. Inês espalmou no alto. Na sequência, Williams recebeu lançamento na área e chutou rasteiro. A goleira encaixou sem problemas.

Foto: Divulgação/Fifa

As estadunidenses voltaram diminuindo os espaços no meio-campo, dificultando a vida das adversárias e conseguiram criar mais oportunidades. Horan enfiou na medida para Alex Morgan. A atacante tirou da goleira e chutou. Diana Gomes apareceu no meio do caminho para evitar o gol. Williams tentou pouco depois e cabeceou para fora. Com o tempo, o confronto ficou truncado. Aos 84, Morgan foi colocada para correr por Rapinoe, encarou a marcação bate rasteiro. A goleira encaixa sem problemas. Cinco minutos depois, por muito pouco, a Seleção das Quinas não eliminaram os EUA. Ana Capeta ganhou de Sonnett, deixou mais duas para trás e carimbou a trave ao entrar na área.

Como fica

Devido a goleada de 7 a 0 da Holanda sobre o Vietña, os EUA se classificam em segundo lugar do grupo E, com cinco pontos. Já Portugal se despede do seu primeiro Mundial, na terceira posição, somando quatro.

O que vem por aí

No próximo domingo (6), os EUA irão encarar a Suécia, primeira colocada do grupo G, às 6h (de Brasília), no Melbourne Rectangular Stadium.