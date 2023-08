Alemanha empata com Coreia do Sul e está eliminada da Copa do Mundo Feminina

Eliminada! seleção feminina da Alemanha empatou em 1 a 1 contra Coreia do Sul, nesta quinta-feira (3), em Brisbane, no Long Park. Com o resultado ambas as equipes estão de fora da próxima fase da Copa do Mundo Feminina de 2023. Essa é a primeira vez que a Nationalelf não avança para o mata-mata.

Pelo grupo H, quem acabou passando foram Colômbia em primeiro e Marrocos em segundo. As autoras dos gols do jogo entre as seleções que ficaram pelo caminho, foram marcados por Alexandra Popp para as europeias e Cho So-Hyun para as asiáticas.

Jogo da eliminação mútua

O início do jogo já foi avassalador por parte da Coreia do Sul que começou melhor nos primeiros 20 minutos de jogo. Logo aos seis, Cho So-Hyun recebeu belo passe da meio-campista Lee Young-Ju pelas costas da defesa alemã que apenas olhou a jogada acontecer. Cho só tocou na saida da goleira adversária e a bola foi pra o fundo da rede.

Ainda no primeiro tempo a seleção europeia foi atrás de empatar o jogo e demorou demais. quase um tempo inteiro. Mas quase no final do primeiro tempo aos 42 saiu o tão sonhado empate que naquela altura levaria as alemãs a próxima fase. Foi da cabeça de Alexandra Popp no meio da área sozinha após receber um cruzamento açucarado de Huth.

já na segunda etapa a treinadora da Alemanha, Martina Voss-Tecklenburg, promoveu algumas alterações de jogadoras que mudaram a postura da equipe tornando-se um time mais ofensivo, porém muito mais dependente de Popp, que muitas vezes teve de voltar para recompor a defesa quando as ponteiras subiam demais e ficavam no ataque sem voltar para marcar. Com isso nada mudou no placar até que a mesma Popp fez um golaço de cabeça novamente, mas o VAR anulou por ela estar a frente da linha da bola, configurando assim um impedimento que ficará na mente da torcida alemã.

Resumo sobre a má campanha de ambas as seleções e sequência de trabalho

A seleção sul-coreana teve uma Copa bem apagada, tendo além de empatar com a Alemanha perdido para Marrocos e Colômbia. Agora irá se preparar para as eliminatórias das Olimpíadas de Paris 2024. Já a grandiosa Alemanha teve uma estreia ótima contra Marrocos, a vitória veio com uma goleada avassaladora e despontavam como favoritas no Mundial, até que perdeu para a Colômbia que no ultimo minuto marcou um gol espetacular com a promessa Caicedo e depois empatou em jogo muito abaixo do esperado contra a Coreia, mostrando que faltou repertório para a equipe que buscará a vaga Olímpica e possivelmente um título, já que a Copa vem se mostrando surpreendente.