Vilda comemora classificação da Espanha na Copa do Mundo

A Espanha se classificou nas oitavas da Copa do Mundo Feminina 2023 batendo a Suíça por 5 a 1 e após o confronto o técnico Jorge Vilda e a destaque do jogo Aitana deram entrevistas falando sobre a classificação.

Primeiramente, Aitana falou da importância de marcar gol e recuperar o sentimento e a confiança da equipe na classificação.

"Precisávamos recuperar as sensações, eu pessoalmente depois da dura derrota no outro dia e acho que saímos muito bem do jogo, sendo nós mesmos, tirando toda a pressão de cima de nós e todas as coisas que tínhamos em mente do passado e nós vim para ganhar e assim tem sido."

Autora de dois gols e uma assistência, a atleta falou que marcar cinco gols e golear em umas oitavas de finais de Copa é muito importante.

"Um 5 a 1 nas oitavas de final não é fácil. Tenho muita confiança neste time e agora vamos para as quartas de final".

Vilda, treinador da La Roja, ressaltou a importância de todo o grupo das meninas, falando sobre a força da equipe espanhola.

"Mostramos o que podemos fazer e sem ter a melhor versão. Ou seja, finalmente chegamos, pressionamos bem, fizemos história, mostramos que somos um time de 23 jogadores. Hoje sim, eles não são palavras, são fatos e estamos felizes, de verdade."

Analisando o jogo, Vilda falou da gana e vontade vencer das atletas:

"O nível competitivo, como entramos em duelos, como vencemos as segundas jogadas, como estivemos vigilantes em antecipação."

Próximo jogo

Nas quartas de finais, a Espanha enfrenta Holanda ou África do Sul, que se enfrentam neste sábado (05), às 23h (Brasília).