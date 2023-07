Jenni Hermoso ressalta importância do saldo visando jogo da Espanha contra Japão na Copa do Mundo

Depois de deixar um gostinho de mais gols na estreia, a Espanha goleou a Zâmbia por 5 a 0, no Eden Park, pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo Feminina. Além de carimbar sua vaga para as oitavas de final, o dia foi memorável principalmente para Jenni Hermoso, autora de dois gols.

Eleita melhor jogadora da partida, a camisa 10 destacou a importância dos saldos, já que La Roja e Japão, que possuem a mesma pontuação: seis pontos e irão decidir o primeiro lugar no próximo jogo.

"Conquistamos mais três pontos, o time começou bem. No outro dia ficamos com o gostinho de não ter feito mais gols, a diferença é muito importante porque o jogo contra o Japão será fundamental para ver se conseguimos ser os primeiros do grupo e quanto mais gols melhor”, pontuou.

Hermoso atinge 100 jogos com a Espanha e fala sobre a marca

A data de 26 de julho de 2023 trará boas lembranças para Hermoso. A atacante chegou aos 100 jogos com a seleção, a segunda atleta a atingir a marca, e a primeira a fazer dois tentos em duas Copas, além de ter balançado a rede pela 50ª vez. Agora, a madrilenha espera curtir o momento, no qual também dedica a sua família.

🙌🏻 ¡¡𝗠𝗩𝗣!! ¡¡𝗠𝗩𝗣!!



2⃣ Goles hoy.

5⃣0⃣ Tantos con la @SEFutbolFem.

1⃣0⃣0⃣ Partidos con #ESP.

😱 Promedio de un gol cada dos partidos...



¿Hay algo que no puedas lograr, @Jennihermoso?



ℹ️ Unos números de leyenda: https://t.co/ArrukAhzf4 #JugarLucharYGanar I #FIFAWWC pic.twitter.com/HVXEUbaqi3 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) July 26, 2023

"Vou levar tudo o que esperava para o meu terceiro Mundial, para continuar a desfrutar. Dedico à minha família, que está sempre comigo. Feliz pelo time e por mim”, expressou.

O segundo gol veio da sintonia conhecida, principalmente dos torcedores do Barcelona, Alexia Putellas-Jenni Hermoso. A melhor jogadora do mundo ganhou mais tempo, após se recuperar da lesão de LCA, e descolou um cruzamento primoroso, tendo Hermoso apenas o trabalho de escorar.

Ainda durante a coletiva, a dona da camisa 10 até complementou a fala do técnico de Jorge Vilda, sobre o “passe doce" de Putellas, como “violino” e ainda finalizou que “o talento não se perde e muito menos em quem é uma das melhores jogadoras do mundo”.