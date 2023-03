Com dois de Rolfö, Barcelona passeia sobre Roma e vai às semis da Women's Champions League

Com direito ao maior público, de 54.667, na temporada da Women's Champions League, o Barcelona não decepcionou sua torcida e aplicou 5 a 1 contra a Roma , no Campo Nou . Rolfö, duas vezes, Mapi León, Oshoala e Patri balançaram as redes pelo lado blaugrana, enquanto Giacinti fez o tento de honra das giallorossi.

🤩 Avui som 5️⃣4️⃣6️⃣6️⃣7️⃣ persones a l'Spotify Camp Nou !



🔝 A melhor entrada da temporada para a @UWCL e a terceira melhor da história da competição! (Les dues primeres també sãon nostres)



Sense paraules, culers 💙❤️ pic.twitter.com/SA4BSUOViI — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) 29 de março de 2023

controle blaugrana

As Culés, ainda mais dentro de seus domínios, ditava o ritmo de jogo com suas trocas de passes em ambos os lados de campo. Graham Hansen carrega até invadir a área, encontrou espaço e finalizou fraco, facilitando a vida de Ceasar. Graças a pressão sobre as adversárias, as mandantes encontraram o caminho da rede logo aos 11. Paralluelo foi aberta na esquerda, ela rolou para Mapi León, que levantou na área. Oshoala disputou com Linari, a bola sobrou para Rolfö. A sueca bate de primeira e acerta o canto.

Para escapar do sufoco, as Giallorossi buscavam sair em velocidade com Giacinti. No entanto, a camisa 9 tinha um empecilho: à boa marcação de Paredes. Antenada, a zagueira realizava os desarmes com precisão. A Roma ficava meio perdida, não conseguindo chegar com real perigo à meta de Paños. Se na partida de ida faltou precisão para converter as oportunidades, o controle da equipe blaugrana abriu caminho para a ampliação. Walsh acionou Mapi León na esquerda. A zagueira chutou de longe e encobre a adiantada Ceasar. Nos acréscimos, Aitana tocou para Hansen levantar na segunda trave. Rolfö apareceu na maior tranquilidade para ampliar a vantagem.

Foto: Divulgação/Uefa

Virou passeio!

O Barça não se acomodou com o resultado e se manteve no ataque, chegando a marcar no primeiro minuto na volta ao intervalo. Bronze deu um bom passe para Aitana. A meia invadiu a área e cruzou rasteiro. Oshoala escorou de leve na pequena área, fazendo o seu 25º tento em 32 jogos. Três minutos depois, Hansen cobrou escanteio da esquerda. Patri subiu sozinha e desviou de cabeça na primeira trave.

Quanto teve espaço, as Giallorossi acertaram a pontaria na sua primeira finalização. Andressa Alves enxergou Serturini na ponta. A atacante encarou a marcação de Mapi León e acertou o canto de Paños, que nem reagiu. Com o tempo, Jonatan Giráldez optou por descansar algumas jogadoras, colocando Geyse, Engen e Bruna Vilamala nos lugares de Paralluelo, Oshoala e Walsh. As Culés mantiveram mais posse de bola, mas o cansaço foi dando espaço para o time romano. Giacinti deu a segunda finalização das visitantes no alvo em todo o jogo. Paños, desta vez, evitou qualquer contratempo.

Com 70% de posse de bola, o Barça demorou para aparecer no ataque novamente. Apenas aos 83, quando Bruna Vilamala resolveu arriscar de longe. Ceasar até deixou escapar ao defender, mas ficou com a posse tranquilamente. Porém, a arqueiro precisou mostrar serviço logo em seguida. Aitana roubou no ataque, acelerou com Geyse, que tentou tocar na saída de Ceasar. A camisa 12 fez boa defesa.

E agora?

O Barcelona é o primeiro semifinalista da Champions. Agora, as Culés aguardam o adversário da próxima fase: o vencedor de Chelsea x Lyon. As Blues levaram a melhor na França, ganhando por 1 a 0 e precisam apenas de um empate. O jogo será nesta quarta-feira (30), às 16h (de Brasília), em Stamford Bridge.