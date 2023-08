De forma irônica, Guardiola critica decisão da arbitragem em coletiva

Na tarde deste domingo (06), o Manchester City bateu na trave novamente pela Supercopa da Inglaterra, desta vez para o Arsenal. Os Citizens empataram em 1 a 1 com os Gunners no tempo regulamentar, e nos pênaltis foram superados por 4 a 1 no Wembley.

Guardiola lamenta revés da equipe em coletiva

Na entrevista coletiva depois da partida, Pep Guardiola fez um resumo de como enxergou a partida de sua equipe.

Estivemos perto. Estivemos bem durante 25-30 minutos e nos últimos 15 ou 20 minutos da primeira parte eles foram melhores. Eles tiveram duas oportunidades e o Stefan [Ortega] saiu-se bem. Na segunda parte fomos muito, muito melhores. Fizemos uma segunda parte muito boa. A nossa energia vem dos jogadores jovens, especialmente jogadores em situações de um contra um. Estivemos perto, mas no final não conseguimos e os marcadores de penáltis deles estiveram melhores que os nossos.

Falando de futuro, Pep foi questionado sobre o futuro de Kyle Walker e Bernardo Silva (que tem seus nomes ligados a Bayern de Munique e Barcelona, respectivamente), e o treinador espanhol afirmou contar com os dois atletas para a sequência da temporada.

[Kyle Walker] É super importante para nós. Esperemos que possa ficar. Tem mais um ano de contrato, ainda não chegou ao fim, por isso, se alguém o quiser teremos que conversar, assim como acontece com o Bernardo Silva. Queremos que eles fiquem. São muito importantes para nós.

Guardiola ainda aproveitou para criticar e questionar a razão das partidas atualmente serem tão longas, com grandes acréscimos. Na partida de hoje, o árbitro Stuart Attwell deu 13 minutos de acréscimos, que foram suficientes para Trossard empatar a partida para o Arsenal e levar o jogo para os pênaltis.

Eles estendem por conta dos gols. Se toda vez que você marcar um gol em um jogo que está 4 a 3, e você colocar 30 segundos ou 45 segundos para sete gols, ficaremos aqui jogando até amanhã de manhã às 9h. É uma boa pergunta para a organização internacional e para todas as pessoas. Porque não consultam os dirigentes, não consultam os jogadores qual é a opinião deles. Você vai lá, tem que aceitar, você tem que fazer

Por fim, o comandante do Manchester City tirou o peso do fato de seu time perder a terceira decisão seguida da Supercopa da Inglaterra. A primeira vez foi para o Leicester em 2021/22, na temporada seguinte o Liverpool foi campeão em cima do City, e agora a nova derrota aconteceu para o Arsenal.

Três seguidas. Perdemos três seguidas. Você sabe o motivo? Porque nós ganhamos as edições de Premier League.

Sequência da temporada

O City agora se prepara para estrear na Premier League, e na outra semana decidirá a Supercopa da UEFA contra o Sevilla (16/08).

Na próxima sexta-feira (11) às 16h, o Manchester City irá visitar o Burnley, pela primeira rodada da Premier League, competição que os Citizens defenderão o título na temporada 2023/24.​​​​​​​