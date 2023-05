É hoje! Manchester City e Real Madrid definem segundo finalista da Champions League

Na tarde desta quarta-feira (17), às 16h, Manchester City e Real Madrid entram em campo no Etihad Stadium para definir o grande finalista que irá enfrentar a Inter de Milão na final da Uefa Champions League. A decisão será em Istambul, no dia 10 de junho. Como a primeira partida terminou empatada em 1 a 1, qualquer empate leva o jogo para a prorrogação. Ambas as equipes se classificam com vitória por qualquer placar.

Duelo tecnicamente equilibrado

No histórico do confronto, Manchester City e Real Madrid se enfrentaram por 9 vezes, com 3 vitória dos citizens, 3 empates, e 3 triunfos dos merengues. Na temporada passada, as equipes se encontraram também na semifinal da mesma competição, na ocasião, o Real Madrid conseguiu superar o rival após ser derrotado no primeiro jogo por 4 a 3, e vencer por 3 a 1 na volta.

O jogo será transmitido ao vivo pela TNT na televisão, e HBO Max no streaming.

Pep Guardiola deve repetir a escalação do jogo de ida

Apenas Nathan Aké segue de fora, que ainda não se recuperou de lesão, o restante do plantel deve estar todo à disposição do técnico Pep Guardiola. A equipe do Manchester City é a única que segue invicta na Liga dos Campeões e tenta manter a invencibilidade para avançar de fase.

Provável escalação: Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish; Haaland.

Com a volta de Militão, Ancelotti quebra a cabeça para saber como escalar sua defesa

​​​​​​​Na ida, a equipe merengue foi escalada com Alaba e Rudiger como zagueiros. No entanto, com a volta de Militão para a partida desta quarta-feira (17), não se sabe se o técnico irá utilizar os três atletas e improvisar o ex-Bayern de Munique na lateral, ou se irá colocar algum deles no banco de reservas. Quando questionado sobre quem iria atuar no sistema defensivo, o técnico foi direto e sucinto. "Rüdiger pode jogar, como Militão ou Camavinga. É uma decisão que devo tomar."

Provável escalação: Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba; Kroos, Camavinga, Modric; Valverde, Vinicius Junior, Benzema.

​​​​​​​Árbitro: Szymon Marciniak (UEFA-POL).

Assistente 1: Paweł Sokolnicki (UEFA-POL).

Assistente 2: Tomasz Listkiewicz (UEFA-POL).

Árbitro de Vídeo (VAR): Bartosz Frankowski (UEFA-POL).