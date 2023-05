Em final antecipada, Real Madrid recebe Manchester City pelas semifinais da Champions

Um dos confrontos mais aguardados desta temporada será realizado nesta terça-feira (09), às 16h: Real Madrid e Manchester City. Duas das maiores potências do futebol europeu, as equipes irão se enfrentar, pelo segundo ano seguido, nas semifinais da Champions League. Mandante na ida, o Real recebe a equipe de Pep Guardiola, no Estádio Santiago Bernabéu.

Chegou a hora da revanche?

Enquanto o City ambiciona seu primeiro título de campeão europeu, os madrilenhos buscam sua décima quinta Orelhuda. No histórico do confronto pela principal competição europeia, as equipes estão empatadas: três vitórias para cada lado e dois empates.



No entanto, em duelos de mata-mata, o Real Madrid leva a melhor. A equipe espanhola eliminou os ingleses em duas semifinais. Na temporada 2015/16, o primeiro jogo, na Inglaterra, terminou 0 a 0. Mas, na volta, o Real venceu por 1 a 0.

Na temporada passada, depois de vitória do City no primeiro jogo por 4 a 3, o Real Madrid foi buscar o resultado graças a um herói brasileiro. O time inglês vencia por 1 a 0 até que Rodrygo marcou dois gols nos minutos finais e levou a partida para o tempo extra. Na prorrogação, Benzema fez o 3 a 1 e classificou o Real.

Real vem de título!

Bem nas copas, o Real Madrid se sagrou campeão da Copa do Rei, no último sábado (06). Os Merengues derrotaram o Osasuna por 2 a 1, com dois gols de Rodrygo. A equipe não vencia a competição há nove anos.



Na Champions, o time de Carlo Ancelotti vem bem. Na fase de grupos conseguiu a primeira colocação e no mata-mata passou com certa tranquilidade pelos adversários. Nas oitavas eliminou o Liverpool com duas vitórias. E, nas quartas, também venceu as duas partidas contra o Chelsea.



O calcanhar de aquiles do Real, na temporada, tem sido o Campeonato Espanhol. A equipe vem de duas derrotas nos últimos quatro jogos e ocupa a terceira posição. O Barcelona, que é o líder, está 14 pontos à frente.





Provável escalação: Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba e Camavinga; Kroos, Modric e Valverde; Rodrygo, Benzema e Vinícius Jr



Desfalques: Ferland Mendy (lesionado) e Éder Militão (suspenso)

A máquina de Guardiola!

Imparável e amedrontador, o Manchester City é hoje o time a ser batido na Europa. FInalista da FA Cup, os Citizens buscam pela primeira vez a tríplice coroa. E o caminho vem sendo trilhado de forma animadora para seus torcedores graças à máquina de fazer gols, Erling Haaland



Quebrando recordes atrás de recordes, o norueguês já marcou 51 vezes nesta temporada. Como não poderia deixar de ser, o atacante é o artilheiro da Champions League e do Campeonato Inglês até aqui.



Além disso, depois de muitas rodadas, os inglêses retomaram a liderança da Premier League, com um jogo a menos que o vice-líder, Arsenal. Empolgado com a arrancada final e com o futebol que vem apresentando, o City tem tudo para conquistar o tricampeonato.



Provável escalação: Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji e Stones; Rodri e Gundogan; Bernardo Silva, De Bruyne e Grealish; Haaland



Desfalques: Nathan Aké e Cole Palmer (lesionados)

O que disseram os treinadores?



Bicampeão da Champions, Guardiola busca seu primeiro título europeu pelo City. Além disso, o treinador está há 12 anos sem levantar a principal competição de clubes do planeta. A última vez foi na temporada 2010/11, com o Barcelona.



Depois de bater na trave no ano passado, Guardiola destacou o preparo da equipe e o fator casa no jogo da volta: "Na temporada passada foi o fim do mundo, mas aqui estamos novamente. O importante é que estamos tentando melhorar a cada ano. Somos o mesmo treinador e os mesmos jogadores. A diferença é que o segundo jogo é em casa."

Técnico que mais vezes venceu a Champions, Carlo Ancelotti vai em busca do seu quinto troféu. Campeão na temporada passada, o italiano é o nome preferido da CBF para assumir a Seleção Brasileira. Mas antes de definir seu futuro, Ancelotti tentará seu terceiro título europeu pelo Real.



Mas para isso, precisará segurar Haaland e companhia. Perguntado sobre o atacante, Ancelotti destacou a coletividade do City: "O Manchester City pode parecer imparável, mas temos nossas chances e podemos competir. Não estamos pensando em parar apenas um jogador, eles são um time."



Arbitragem

Artur Dias (árbitro), Paulo Soares e Pedro Ribeiro (auxiliares), Daniele Orsato (quarto árbitro), Massimiliano Irrati e Tiago Martins (VAR).