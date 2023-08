Pedro Naressi comemora gol na Bulgária e projeta confronto do Ludogorets pela Liga Europa

No último sábado, o Ludogorets, atual campeão búlgaro venceu mais uma pelo campeonato nacional. Fora de casa, a equipe derrotou o Botev Vratsa por 5 a 0, e contou com gols brasileiros no confronto, incluindo do volante Pedro Naressi.

O camisa 30 do Ludogorets comemorou o gol marcado, que foi o primeiro pelo clube búlgaro, e comentou que espera poder fazer mais gols, para poder contribuir para a equipe.

“Me sinto muito feliz. Foi o meu primeiro gol aqui no Ludogorets, e foi um momento muito especial. Confesso que já estava me cobrando para que esse gol saísse o mais rápido possível, e espero que agora possa contribuir mais não só com gols, mas com empenho, para sempre ajudar o time a conquistar mais vitórias”, disse Pedro.

Pedro Naressi projeta confronto contra o Astana pela Uefa Europa League

O volante também comentou sobre o duelo que o Ludogorets terá nesta terça-feira (8), contra o Astana pela fase preliminar da Liga Europa. O jogo de ida será fora de casa, no Cazaquistão. Pedro espera um jogo difícil, com muita preparação da equipe.

“Sabemos que nessa competição não tem jogo fácil. Precisamos estar sempre bem para podermos alcançar nosso objetivo. Em particular nesse primeiro jogo, tem uma logística muito difícil para chegar no Cazaquistão. Além disso, o Astana joga em um estádio com grama artificial, onde já estão adaptados, fora a qualidade da equipe. Mas estamos preparados e vamos fortes em busca da vaga”, completou o volante.

Astana e Ludogorets se enfrentam nesta terça-feira (8), às 11h (horário de Brasília), pela Liga Europa.