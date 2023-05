Com dois de Rodrygo, Real Madrid vence Sevilla de virada pela LaLiga

Vira Virou ! O Real Madrid conquistou a vitória diante do Sevilla por 2 a 1 neste sábado, no Ramón Sánchez Pizjuán, em jogo da 37ª rodada da LaLiga 2022-23. Os mandantes abriram o placar com Rafa Mir, mas os visitantes viraram com dois gols de Rodrygo.

O Real Madrid foi a 77 pontos e se mantém na vice-liderança do Campeonato Espanhol, com apenas uma rodada para o fim da competição. Já o Sevilla, está totalmente focado na final da Liga Europa contra a Roma, seguindo na competição nacional em 10º lugar, com 49 pontos.

O jogo

Em sua casa o Sevilla se impôs abrindo o placar logo de cara, aos três minutos de partida. Bryan Gil tocou na esquerda para Acuña, que cruzou rasteiro para corte de Toni Kroos. A bola sobrou para Gil, que bateu para desvio de Militão; a sobra ficou para Rafa Mir, enfim, finalizar no ângulo de Courtois.

Sem Vini Jr e Benzema, o protagonismo do Real Madrid no jogo ficou totalmente para Rodrygo. Aos 29 minutos, o brasileiro cobrou falta com maestria e deixou tudo igual: 1 a 1. O ex-Santos também anotou o gol da virada, mas somente no segundo tempo. Aos 24 da etapa final, Rodrygo arrancou com a bola, esbanjou categoria para driblar o zagueiro do Sevilla e bateu no canto, garantindo mais uma vitória merengue na LaLiga.

O sevilla pouco fez ao final do jogo,pois já se encontrava desncansando para a duríssima final de Europa League contra a Roma no meio da semana. Já ao Real o interesse na vitória era pela questão financeira, a final de contas ficar em segundo lugar na competição resulta em premiação melhor.

Sequência

O Real Madrid cumpre tabela do Campeonato Espanhol, garantido no G4. Os merengues voltam a campo na última rodada, no próximo domingo, às 14h (de Brasília), no Santiago Bernabéu contra o Athletic Bilbao. Já o Sevilla joga contra a Roma na decisão da Liga Europa na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), buscando sua sétima taça da competição europeia.