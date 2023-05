Sevilla e Roma se enfrentam pelo título da Uefa Europa League

Sevilla e Roma se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 16h, na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria, pela final da Uefa Europa League. Para a equipe espanhola será a salvação de uma temporada pífia, tendo sido eliminado precocemente na Copa do Rey e na Champions League caindo para a Europa League, além de ter brigado em metade do campeonato espanhol para não ir a segunda divisão e agora encontra-se na 11ª posição, sem possibilidade de competições europeias a não ser que ganhe o título. Já para a Roma vale uma inédita conquista que bateu na trave nos tempos de Falcão, o Rei de Roma, além de valer a ida direta para a champions, competição que só é viável ser alcançada por meio da vitória na final, já que pelo campeonato italiano a Roma só consegue vaga no máximo para a próxima Europa League.

Sevilla na espera da sétima taça da Europa League

O Sevilla está mais aliviado depois de conseguir se manter na série a de LaLiga , após perder para o Real Madrid, no Sanytiago Bernabéu. A equipe precisou contar com algumas combinações de resultado nas últimas rodadas para não cair. O time fica na 11ª posição do campeonato até a próxima rodada.

Os espanhóis ainda terão alguns desfalques muito importantes para essa final. O clube divulgou a lista de relacionados para a final sem Marcão que está lesionado e sem Acuña que tomou o cartão vermelho no segundo jogo da semi final da Europa League contra a Juventus. Desses dois o Lateral argentino vem sendo um grande fator de destaque na equipe já que é mais defensivo do que Alex Telles que será o lateral direito nessa final.

Provável escalação do Sevilla : Bounou; Jesús Navas, Baldé, Gudelj e Alex Tellles; Fernando e Rakitic; Ocampos, Torres e Gil; En-Nesyri.

Fala, José Luis Mendillibar

O técnico do Sevilla, José Luis Mendillibar comentou sobre o percurso para chegar até a final e falou muito sobre o quanto sua chagada trouxe alma para um time praticamente morto. "Quando cheguei aqui o clube já havia passado pela fase eliminatória, então chegar até aqui não depende só de mim. Com o histórico deste clube nesta competição, não vamos mentir, este clube tem sido o melhor time desta competição em nos últimos 20 anos. A verdade é que quando se chega aqui as pessoas não baixam as expectativas, não se tratava apenas de ficar acordado porque chegar a Budapeste ainda era uma possibilidade. Temos sido clínicos contra duas grandes equipes, e é por isso estamos aqui. Amanhã teremos um jogo diferente, mas vamos tentar vencer com o que temos à nossa disposição."

Roma busca realizar o sonho de um título inédito na competição

​​​​​​​A Roma vem na busca de um título inédito. Após um bom campeonato Italiano. Atualmente encontra-se na 6ª posição do campeonato italiano, classificando- se para uma próxima Conference League a qual ganhoun na temporada passada. Em seu último jogo válido pela competição nacional acabou perdendo fora de casa para o finalista da Conference League desse ano, a forte Fiorentina.

Os italianos terão alguns desfalques importantes para a final. O clube divulgou a lista de relacionados para a final sem Karsdorp e sem Kumbulla machucados e entregues ao departamento médico. Ambos só voltam a participar de um jogo profissional na próxima temporada. Nenhum dos dois é insubistituível.

Provável escalação da Roma: Rui Patricio; Ibañez, Smalling e Mancini; Çelik, Bove, Matic, Pellegrini e Spinazzolla; Dybala e Abraham.

O técnico da Roma José Mourinho falou sobre a expectativa do título inédito e reapassou o caminho para chegar até aqui. ​​​​​​"Um caminho longo, é verdade, e diferente do nosso adversário. Eles vieram da Champions League e se não me engano nós jogamos 14 jogos para chegar aqui. Sem dúvida, merecemos. Por esse motivo na semana passada quando tivemos o Media Day eu disse que querekmos jogar a final, temos méritos de chegar até aqui e chegamos. É isso que esperamos, é por isso que estamos trabalhando nos últimos dias para chegar na posição de lutar por esse título.