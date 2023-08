Em jogo tenso, Valencia conquista vitória na casa do Sevilla

Para começar bem a temporada! O Valencia foi a Sevilha e conquistou os primeiros três pontos do time na temporada. No estádio Ramón Sánchez Pizjuán o time da casa tinha o favoritismo, mas viu essa nomenclatura ir embora logo. O jogo acabou com o placar de 2 a 1 para os visitantes. Os gols da equipe de laranja foram marcados por Mouctar Diakhaby e Javi Guerra que entrou no segundo tempo. Já os mandantes que jogavam de branco fizeram um único tento de cabeça com Youssef En-Nesyri.

Como foi

O inicio de jogo foi muito estudado pelas duas equipes, com poucas chances claras de gol. Mas, ao longo da primeira etapa o Sevilla teve boas chances de abrir o placar sendo muito impulsionado pela sua torcida que cantava quase que o tempo todo. O Sevilla teve maior posse de bola na primeira etapa, mas finalizou menos, quatro contra três.

No segundo tempo, o Valencia abriu o placar e após troca de passes, a bola chegou para André Almeida. Na área, o jogador, rolou, para Diakhaby completar e por a bola no fundo da rede. A reação do Sevilla veio aos 24 minutos, com En-Nesyri, que recebeu cruzamento, na medida, de Suso e cabeceou para o gol, encobrindo Mamardashvili.

O Sevilla ainda teve um jogador expulso. Aos 36 minutos, Badé errou o passe de cabeça e viu o adversário arrancar a caminho do gol e o puxou. Por ser o último homem, foi expulso pelo árbitro. No fim aos 43 do segundo tempo, Javi Guerra que havia saído do banco de reservas, recebeu passe de Hugo Duro após o lateral-direito do Sevilla, Gattoni, não vencer a disputa de bola com Gozálbez na ponta-direita para fechar o placar no primeiro jogo do campeonato.

Sequência

Na próxima rodada, o Sevilla encara o Alavés, na próxima segunda-feira (21), às 14h (de Brasília), enquanto o Valencia irá receber o Las Palmas, na sexta-feira (18), às 16h30 (de Brasília).