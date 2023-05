Real Madrid iguala marca negativa após quatro derrotas consecutivas

No último domingo (21), em jogo marcado por insultos racistas contra o brasileiro Vinícius Júnior, o Real Madrid foi derrotado pelo Valencia por 1 a 0 no Estádio Mestalia, em duelo válido pela 35ª rodada de La Liga.

Mesmo com o controle da posse de bola (74%), a equipe comandada por Carlo Ancelotti não conseguiu êxito nas cinco finalizações no alvo (13 totais), muito graças à enorme atuação do goleiro Mamardashivilli.

A atuação do arqueiro do Valencia garantiu a vitória da equipe local, um triunfo fundamental para a luta contra o rebaixamento.

Com 40 pontos e duas vitórias consecutivas, o Valencia subiu para a 13ª posição após o encerramento da 35ª rodada, cinco pontos acima do Valladolid (35), equipe treinada por Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento após cinco derrotas consecutivas.

Em contrapartida, a derrota custou à vice-liderança ao Real Madrid, que caiu para a terceira colocação com 71 pontos na tabela de classificação em La Liga, sendo ultrapassado pelo Atlético de Madrid (72), que superou o Osasuna por 3 a 0 no último final de semana.

Real Madrid: quatro derrotas consecutivas como visitante

A derrota ocorrida diante do Valencia representou uma marca negativa considerável para o Real Madrid. Números divulgados pelo banco de dados do Opta Sports apontam que o clube igualou a estatística de quatro derrotas consecutivas em jogos fora de casa no século XXI.

Além do recente tropeço contra o Valencia (21/05), os demais tropeços fora de casa ocorreram contra Manchester City (17/05), Real Sociedad (02/05) e Girona (25/04).

Esta marca negativa repetiu-se em apenas duas oportunidades durante o século XXI: em fevereiro 2002 sob comando de Vicente del Bosque e em outubro de 2018 com Julen Lopetegui.

O Real Madrid retorna à campo nesta quarta-feira (24), em duelo válido pela penúltima rodada de La Liga, contra o Rayo Vallecano, a partir das 14h30, pelo horário de Brasília, no Santiago Bernabéu.