Em jogo marcado por expulsões, Barcelona empata sem gols com Getafe na estreia de LaLiga

Barcelona e Getafe estrearam na LaLiga 2023-24 com empate em 0 a 0, no Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, região metropolitana de Madrid. O destaque do confronto ficou marcado pelo número de cartões: 10 amarelos e dois vermelhos, tendo Raphinha e Jaime Mata expulsos, além do técnico Xavier Hernández.

Primeiro tempo com os nervos à flor da pele

A primeira etapa foi recheada de discussões e faltas, além de três cartões amarelos, mas sem nenhum gol. Logo aos quatro minutos, o Getafe perdeu sua única grande chance, após Latasa furar na cara do goleiro Ter Stegen.

Apesar dessa chance, o Barcelona não se abalou, e manteve o controle da partida, com grande posse de bola e boa atuação do brasileiro Raphinha, que teve duas chances para abrir o placar.

Porém, aos 41, o mesmo Raphinha foi expulso após deixar o cotovelo no rosto de Gastón Alvárez e deixou a equipe visitante com um a menos.

Segunda etapa de pressão culé e mais expulsões

O jogo seguiu pegado na volta do intervalo. A igualdade em campo voltou, quando Jaime Mata recebe o segundo amarelo após falta em Araújo, e deixou o time da casa também com 10.

Após isso, o Barça veio com tudo e empilhou chances, mas sem sucesso, parando na grande atuação do goleiro David Soria. Aos 71, o técnico do Barcelona, Xavier Hernández, também foi expulso, após reclamar de um lance envolvendo o seu atacante Ezzalzouli e o zagueiro rival Djené.

Sem seu comandante, a equipe visitante perdeu um pouco do ritmo e o jogo ficou morno até os acréscimos. Aos 102, após nove minutos de acréscimo, o juiz Cesar Soto foi ao VAR conferir um possível pênalti, mas assinalou mão de Gavi no início da jogada e acabando com as esperanças de vitória dos atuais campeões espanhóis.

Calendário

Barcelona e Getafe voltam a campo somente no domingo (20) pela 2ª rodada da La Liga. Os Culés recebem o Cádiz, em casa, às 14h30. Já os Azulones também vão à Catalunha, mas para enfrentar o Girona, às 12h30.