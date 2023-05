Com reservas, Real Madrid vence Getafe no Santiago Bernabeu

Em confronto válido pela 34º rodada de LaLiga, o Real Madrid recebeu o Getafe neste sábado (13) no Santiago Bernabeu e venceu por 1 a 0, com gol de Marco Asensio na reta final do segundo tempo.

Com a vitória, o Real Madrid se recuperou na competição, após ser derrotado pela Real Sociedad. Agora, o time Merengue recuperou momentaneamente a segunda colocação c chegou aos 71 pontos. A equipe comandada por Carlo Ancelotti pode ver o Barcelona campeão do torneio neste domingo (14), em caso de triunfo.

O Getafe continua numa situação delicada na classificação. O time fica com 34 pontos e dentro da zona do rebaixamento, podendo ver o Valencia abrir mais vantagem e o Espanyol encostar, caso derrote o rival Barcelona.

Sem muitas oportunidades

Recheado por reservas, devido ao momento do time e visando o próximo duelo contra o Manchester City pela Champions League, o Real Madrid teve dificuldades na partida.

No primeiro tempo, praticamente não criou oportunidades e só finalizou em gol apenas uma vez, contra nenhuma do Getafe, que teve apenas 29% de posse de bola nos primeiros 45 minutos.

O segundo tempo foi diferente. Com alguns titulares em campo, como Vinícius Júnior e Modric A equipe da casa passou a criar mais chances e abriu o placar apenas aos 71', quando Lucas Vázquez achou Asensio na entrada da área, que dominou e soltou um foguete no canto esquerdo para anotar um bonito gol.

O Real Madrid administrou o resultado na reta final e saiu vencedor do duelo sem praticamente ser incomodado durante quase todos os 90 minutos.

Próximos jogos

O Real Madrid muda a chave e passar a focar novamente na semifinal da Champions League. A equipe entra em campo na próxima quarta-feira (17), às 16h, contra o Manchester City, fora de casa, em Manchester. O Getafe só atua no próximo sábado (20), às 13h30, contra o já rebaixado Elche, em casa, válido pela LaLiga.