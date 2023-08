Azpilicueta comemora estreia com vitória pelo Atlético de Madrid e ressalta: "Lutar por títulos"

O Atlético de Madrid conquistou a primeira vitória da temporada sobre o time do Granada por 3 a 1, nesta segunda-feira (14), no estádio Civitas Metropolitano. Os gols foram marcados por Morata, Depay e Llorente para o time da casa, já para os visitantes o tento foi de Samuel Omorodion. A partida marcou a estreia do veterando defensor Azpilicueta com a camisa dos Colchoneros.

O estreante da noite comentou um pouco sobre sua enorme emoção em estrear com a camisa do clube de seu país.

"Estou muito feliz por estrear com os três pontos. Estive neste estádio como visitante pelo Chelsea e como local foi a minha vez hoje, muito feliz com a recepção, era importante começar a vencer, a pré-temporada é difícil e conseguimos superar 1 a 1 e levar o vitória."

Azpilicueta ainda falou muito sobre o que gostou e não gostou no jogo.

"O mínimo é sofrer um gol, o objetivo como defesa é sempre não sofrer gols e dar confiança aos de cima para criar chances. É claro que o que mais gostei foi a reação da equipa, com o 1 a 1 é difícil, o Granada estava a jogar bem, estamos depois da pré-temporada e o primeiro jogo é difícil. A reação de todos, do estádio, da torcida, do time, ficar focado no gol é o que eu mais gostei. Outras vezes, se empatar, você desmorona e não consegue os três pontos."

O defensor ainda foi perguntado sobre o qual conselho poderia dar a João Felix.

"É uma situação complicada, fui companheiro dele no Chelsea, agora no Atleti. Dar o máximo é o que temos nas mãos, dar o máximo pelo clube que representamos, neste caso o Atleti. Cerre os dentes e continue lutando, não há outro segredo no futebol."

Por fim, o camisa 3 mencionou sobre sua rápida adaptação ao clube e fala que busca títulos com os rojiblancos.

"Eles são muito bons desde o primeiro dia. Receberam-me de braços abertos, tentei adaptar-me o mais rapidamente possível a um grupo já constituído, é positivo e tenho procurado integrar-me. Estamos em época de mercado, sabemos que os elencos não fecham até ao último dia, mas venho com o maior entusiasmo para lutar por títulos. Nosso segredo é dia a dia, trabalharmos juntos, fazer do Metropolitano uma fortaleza e continuar crescendo. Agosto é complicado e conseguir os três pontos hoje é o mais importante."

Sequência

O Atlético de Madrid depois de ter vencido o Granada, agora irá a campo enfrentar o Real Betis, no Próximo domingo (20), as 16h30, no estádio Benitto Villamarin, pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol.