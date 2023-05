Betis derrota Rayo Vallecano e se consolida na sexta posição em LaLiga

Classificado para competições internacionais! O Real Betis conquistou mais uma vitória em sua caminhada para competições internacionais vencendo a bem estruturada equipe do Rayo Vallecano nesta segunda-feira (15), por 3 a 1, no estádio Benito Villamarín, na cidade de Sevilha, na Espanha, pela LaLiga. Os gols foram marcados por Santi Comesaña para o Rayo e para o Betis os gols foram de Youssouf Sabaly, Ayoze Perez e Borja Iglesias.

O início de partida foi eletrizante ambas as equipes tentaram muito chegar ao gol nos primeiros cinco minutos de jogo , mas foi a equipe da casa que conseguiu esse feito. Após um bate-rebate na área dos visitantes a bola sobrou livre no pé de Youssouf Sabaly que de fora da área, próximo a meia lua, chutou, uma bomba de pé esquerdo que morreu dentro da rede, no ângulo.

O jogo seguiu meio morno a partir do gol com mais ataques dos mandantes. E esse alto volume de posse de bola, dominio de meio campo e pressão resultaram em mais um gol da equipe da casa aos 44 minutos da primeira etapa em um escanteio muito bem cobrado, e um bom desvio do ataque, a bola sobrou para Ayozi Perez dar um leve toque de pé direito, que impossibilitou a defesa do guarda redes adversário e a bola morreu mais uma vez no fundo da rede.

Na volta do intervalo para a segunda etapa, logo aos seis minutos de jogo os visitantes conseguiram seu gol de honra em jogada muito bem trabalhada pelo lado esquerdo do ataque. Depois de belo cruzamento para a área de oscar trejo, Santi Camasaña chegou se jogando para cabecear a bola livre no meio da área, que acabou encontrando seu destino no fundo do gol adversário. A partir do gol o Rayo foi superior em campo.

Mas, como todo sonho na vida tem um fim, o Real Betis deu cabo do sonho do Rayo Vallecano de empatar fora de casa e se aproximar de uma competição europeia , marcando mais um gol aos 96 minutos de jogo no apagar das luzes. Em um rápido contra ataque do time da casa o experiente Joaquin, maior ídolo do clube que já anunciou sua aposentadoria ao final da temporada, deu uma bela assistência para Borja Iglesias somente desviar a bola com o pé direito para o fundo da rede, decretando mais uma vitória para os mandantes.

Sequência

No próximo jogo o Real Betis irá encarar fora de casa, porém na própria cidade o seu arquirival Sevilla,no domingo. Já o Rayo Vallecano recebe, no domingo, em seu estádio a equipe do Espanyol que espera escapar do rebaixamento nessa temporada.