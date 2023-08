Atlético de Madrid vence Granada com autoridade no Metropolitano

Nessa segunda-feira (14), em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Cívitas Metropolitano, Madrid, o Atlético de Madrid venceu o Granada por 3 a 1. Os gols foram marcados por Morata, Depay e Llorente pelo lado Colchonero, enquanto Samu descontou para El Graná.

Os Colchoneros terminaram a temporada passada em terceiro lugar da LaLiga, enquanto os visitantes subiram para primeira divisão, após conseguirem um ótima campanha na segunda divisão do torneio espanhol.

Início avassalador

O time mandante começou com tudo, e já nos primeiros minutos levou perigo ao adversário, com boa finalização de Álvaro Morata, de dentro da grande área, parando no arqueiro André Ferreira.

O atacante espanhol estava inspirado, conseguindo outra chance, depois de um bom cruzamento de Carrasco, o camisa 19 cabeceou de surpresa, acertando a a rede pelo lado de fora.

A equipe comandada por Diego Simeone, pressionava os visitantes, o meia Rodrigo de Paul conseguiu um desvio após cobrança de bola parada de Griezmann, mas saiu para fora de sua meta.

Nos últimos minutos da primeira etapa, sem dar nenhuma oportunidade ao Granada, o clube de Madrid conseguiu abrir o placar com Álvaro Morata, em um cruzamento vindo da direita para área, o defensor Vallejo falhou e o centroavante aproveitou, estufando a rede adversária. Assim indo para o intervalo no 1 a 0.

Triunfo sacramentado

O Granada voltou do vestiário com fome, no primeiro minuto, Samu conseguiu uma finalização com o pé direito no meio da área, mas o goleiro Oblak fez uma boa defesa, evitando o empate.

Em resposta, o Atlético de Madrid chegou assustando, em uma boa jogada do atacante francês, acionou o estreante Azpilicueta que finalizou de longa distância, parando em Ferreira que se esticou todo para defender.

Com muita insistência, os visitantes acharam o caminho do gol, Samu recebeu uma bela assistência de Gonzalo Villar, e só empurrou para o fundo da meta. Deixando tudo igual no placar.

Sem tempo de comemorar, o Atlti se lançou ao ataque e conseguiu abrir vantagem novamente, Carrasco achou bom passe no meio para Memphis Depay, que ajeitou para o meio e soltou uma bomba que foi espantar a coruja, um golaço no ângulo direito do gol adversário. 2 a 1 para os donos da casa.

El Graná foi para o tudo ou nada em busca de empatar a partida de qualquer forma, mas parou em Oblak que concedeu duas defesas incríveis, em duas finalizações de Myrto Uzuni, que aproveitou as falhas dos defensores, mas o paredão salvou seus companheiros.

Os Colchoneros ficaram na defensiva esperando um contra-ataque, até que em uma jogada individual de Ángel Correa, a bola sobrou para Llorente que finalizou por baixo das pernas do goleiro, sacramentando a vitória madrilenha. 3 a 1 para os mandantes.

Situação na tabela

Com esse triunfo, o Atlético de Madrid se encontra na liderança do campeonato espanhol com três pontos, enquanto o Granada fica na 17ª colocação da tabela com zero pontos.

Próximos compromissos

O comandados por Simeone voltam a campo pela La Liga no domingo (20), às 16h30, contra o Real Betis, no estádio Benito Villamarín. Já o Granada jogará na próxima segunda (21), às 16h30, contra o Rayo Vallecano, no estádio Nuevo Los Cármenes.