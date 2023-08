Com gol nos acréscimos, Celta de Vigo arranca empate contra Real Sociedad

Tudo parecia encaminhar para a vitória da Real Sociedad,, graças ao gol de Barrenetxea, ainda no primeiro tempo. Porém, os nove de acréscimos fizeram diferença para Celta de Vigo buscar a igualdade com Mingueza e deixar o placar em 1 a 1, no Anoeta, pela segunda rodada de LaLiga.

Erreala amarga o seu segundo empate na competição e figura o nono lugar, com dois pontos, enquanto os Célticos se recuperaram do tropeço e aparecem na 16ª posição, somando um ponto.

A trave foi amiga do time do País Basco. Sotelo bateu colocado de longe, Remiro até se esticou todo e viu a redonda explodir no poste. Aos 21, Kubo recebeu boa inversão no lado direito e cruzou da linha de fundo. Barrenetxea apareceu com maior liberdade e nem pegou impulso para cabecear na segunda trave. O poste voltou a aparecer antes do intervalo, quando Brais Méndez arriscou com a canhota da entrada da área, evitando o segundo gol da Real.

Foto: Divulgação/Real Sociedad

Ansiando pela reação, o Celta voltou melhor para a segunda etapa, exigindo boas defesas de Remiro. Aos 85, Bamba ficou com o gol aberto, após cruzamento de Iago Aspas, e acabou isolando. Nos acréscimos, Aspas gingou dentro da área, rolou para Diego Rico, que deixou Cervi na saudade e chutou rasteiro. A bola desviou no meio do caminho, Mingueza aproveitou para bater de primeira, dentro da pequena área.

Na próxima sexta-feira (25), a Real Sociedad visita o Las Palmas, no Gran Canaria Stadium, às 14h30 (de Brasília). Um pouco mais tarde, às 16h30 (de Brasília), o Celta de Vigo duela contra o Real Madrid, no Balaídos.