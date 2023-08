Tiago Orobó marca hat-trick em 15 minutos e assume artilharia da K-League

O atacante brasileiro Tiago Orobó, que defende o Daejeon Citizen, vive grande fase no futebol da Coreia do Sul. O centroavante, de 29 anos, voltou a fazer boa partida e marcou o seu primeiro hat-trick na temporada. Os gols de Orobó foram marcados no duelo contra o Pohang Steelers, que terminou com vitória dos adversários por 4 a 3. Os três gols do jogador foram marcados entre os minutos 81 e 96. Tiago celebrou os gols, mas destacou o gosto amargo pelo gol no fim.

“Muito feliz pelo momento que venho vivendo na Coreia do Sul, é um país acolhedor, me sinto muito bem aqui e, com certeza, isso é importante para o bom desempenho dentro de campo. Feliz demais pelos três gols na mesma partida, isso é uma coisa muito difícil de acontecer, ainda mais em um intervalo de 15 minutos. Infelizmente, ainda sofremos um gol no finalzinho do jogo e não conseguimos conquistar o 1 ponto, que seria importante para o nosso time na luta pela vaga no G6”, disse.

Com os três gols marcados no jogo contra o Pohang Steelers, Tiago Orobó assumiu de forma isolada a artilharia da K-League, a primeira divisão do futebol sul-coreano. Agora, o brasileiro soma 12 gols marcados, sendo cinco deles nos últimos dois jogos. Orobó falou sobre a boa fase e disse que espera seguir marcando e ser artilheiro da competição.

“Venho vivendo uma boa fase, a artilharia do campeonato está sendo muito disputada e fico muito feliz por poder estar na liderança. Trabalho todos os dias com o pensamento de evoluir e sempre está ajudando o Daejeon. O momento é bom, fiz cinco gols nos últimos dois jogos, mas sei que preciso seguir trabalhando forte para que eu possa seguir marcando gols e me mantendo bem na tabela de artilharia. A minha expectativa é de poder ser o artilheiro do campeonato e ajudar o Daejeon na busca pelos seus objetivos”, concluiu.