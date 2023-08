Mainz e Frankfurt empatam em jogo de grandes chances desperdiçadas

Mainz 05 e Eintracht Frankfurt se enfrentaram neste domingo (27), na MEWA Arena, em partida válida pela 2ª rodada da Bundesliga 23/24, e a partida terminou empatada em 1 a 1, com gols de Lee Jae-sung, para o Mainz, e Marmoush, para o time de Frankfurt.

- Primeiro tempo dos donos da casa

A primeira etapa foi toda do time do Mainz, que criou as melhores chances e merecidamente terminou a etapa inicial na frente do placar por 1 a 0, com gol de Lee Jae-sung, aos 25 minutos. O camisa 7 pegou o rebote após o goleiro Kevin Trapp rebater muito mal a bola alçada na área.

O M05 ainda teve mais grandes chances para ampliar o placar. Barreiro, Caci, Kohr e Lee tiveram as oportunidades para levar um resultado mais confortável para a etapa complementar, mas pecaram na finalização.

O time de Frankfurt pouco conseguiu sair para o jogo e cometeu muitas faltas. Os visitantes tiveram dificuldades na criação das jogadas e o time acabou a primeira etapa com somente uma finalização para fora.

- Empate amargo para mandantes e com gosto de vitória para visitantes

A etapa final parecia que confirmaria a vitória do M05, ainda mais com a expulsão de Knauff, pelo lado do Eintracht, aos 61 minutos, após atingir o rosto do adversário com um ponta pé. A partir da expulsão, o Mainz teve mais liberdade para criar as jogadas e até chegou a ter chances de ampliar o placar, mas Trapp fez boas defesas e manteve o placar mínimo.

Até que nos acréscimos, Marmoush empatou para as Águias. O camisa 7 recebeu passe e finalizou de dentro da pequena área praticamente sem goleiro para arrancar um empate na casa dos adversários.

- Agenda

O Mainz 05 volta a campo no próximo sábado (02), às 10h30 (horário de Brasília), contra o Werder Bremen, pela Bundesliga. Já o Eintracht Frankfurt recebe o Levski Sovia, na próxima quinta-feira (31), às 15h30 (horário de Brasília), em partida de volta, pela UEFA Conference League.

A partida da equipe de Frankfurt irá definir se o time vai para a fase de grupos da competição, já que se classificou, via campeonato local, apenas para a fase prévia da competição. A partida de ida foi 1 a 1.