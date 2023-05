Última rodada da Bundesliga será decisiva nas brigas pelo título, vagas em competições europeias e rebaixamento

Estamos chegando ao fim de mais una temporada do futebol europeu, com isso, também chegamos a decisão da Bundesliga 2022/23. Além da briga acirrada pelo título entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, teremos fortes emoções nas lutas por uma vaga na Champions League, Europa League e Conference League, além da luta pela salvação do rebaixamento.

Quem vai erguer a salva de prata?

Uma das maiores dinastias ativas da história do futebol mundial está por um fio de ser encerrada neste fim de semana. O atual decacampeão alemão de forma consecutiva, o Bayern de Munique, corre riscos sérios de perder seu “trono” na Bundesliga. Isso porque o seu maior rival neste século, Borussia Dortmund, chega à última rodada do Campeonato Alemão na liderança e com dois pontos de vantagens.

A reviravolta na liderança aconteceu no último final de semana, quando no sábado (20), os Bávaros foram derrotados de virada pelo RB Leipzig. No dia seguinte, os Aurinegros, vice-líderes até então, conquistaram um grande triunfo no confronto diante o Augsburg e assumiram o topo da classificação.

Com 70 pontos, o Borussia Dortmund aparece na liderança da Bundesliga. O Bayern de Munique é o segundo colocado, com 68 pontos. A equipe de Dortmund depende apenas de si para ser campeã alemã: uma vitória simples contra o Mainz 05, garante o título para os Aurinegros, no entanto, em caso de empate ou derrota, precisará torcer por tropeço do time bávaro contra o Colônia.

Arte: Divulgação / Bundesliga

Competições europeias

Borussia Dotrmund, Bayern e o RB Leipzig já estão garantidos na UEFA Champions League. Com isso, resta apenas uma vaga para a maior competição de clubes do planeta: Union Berlin e Freiburg, empatados em 59 pontos, brigam pela última vaga. A equipe que ficar de fora, estará garantida Europa League, enquanto Bayer Leverkusen, Wolfsburg e Eintracht Frankfurt brigam por uma vaga na Conference League.

Foto: Divulgação / Freiburg

Luta contra o rebaixamento

O Hertha Berlim é o único time matematicamente rebaixado. Atualmente, as duas outras vagas são ocupadas por Schalke 04 (31 pontos) e Bochum (32). Porém, Stuttgart (32), Augsburg (34) e Hoffenheim (35), também correm risco de entrarem na degola.

Lembrando que na Bundesliga, apenas os dois últimos colocados caem diretamente para segunda divisão, o antepenúltimo, disputará uma repescagem contra o terceiro colocado da Bundesliga 2 para decidir qual equipe jogará na elite do futebol alemão em 2023/24.

Foto: Divulgação / Bochum

Classificação



Os confrontos

Todos as partidas da última rodada da Bundesliga 2022/23 serão disputadas neste sábado (27), às 10h30 (horário de Brasília). Confira os jogos:

Borussia Dortmund x Mainz 05

Colônia x Bayern de Munique

Union Berlin x Werder Bremen

Eintracht Frankfurt x Freiburg

Wolfsburg x Hertha Berlin

Stuttgart x Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach x Augsburg

Bochum x Bayer Leverkusen

RB Leipzig x Schalke 04