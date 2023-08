Expectativas para Bundesliga 2023-24

Após o término da dramática temporada 2022/23, onde torcedores de todos os cantos do mundo pararam para assistir a decisão do campeonato na última rodada, tudo está pronto para o início de mais uma época da Bundesliga.

A luta pelo título nesta temporada deve ser aguçada ainda mais pelo eletrizante término em 2022/23 onde o oscilante Bayern de Munique conquistou a salva de prata pela décima primeira vez consecutiva. Contudo, o rival, Borussia Dortmund viu o título escapar pelo saldo de gols, uma vez, que a pontuação entre o primeiro e o vice foram iguais e o diferencial fora o saldo de gols.

Além disso, Union Berlin e RB Leipzig completaram os representantes alemães na Liga dos Campeões da Europa, com destaque para a primeira participação da história do time da capital Berlim.

Os recém promovidos Heidenheim e Darmstadt completam as 18 equipes presentes na primeira divisão.

Para começar a temporada, citamos cinco motivos para acompanhar e se divertir com a Bundesliga:

Quem poderá tirar o 12º título das mãos do Bayern?

A grande notícia que chacoalhou os informativos alemães durante a janela de transferências foi a chegada do inglês Harry Kane ao Gigante da Baviera. O clube desembolsou 116 milhões de euros para garantir a contratação do atacante ex Tottenham.

No entanto, mesmo sem a contratação de Kane, os bávaros já eram os principais favoritos para a conquista da salva de prata. Após uma temporada caótica nos bastidores, a equipe tenta se reerguer sob o comando de Thomas Tuchel que comandou o time em parte do campeonato e quase viu o título escapar para os aurinegros, contudo, foi salvo por Jamal Musiala.

O desempenho da época passada, portanto, é um tema para ser melhorado na atual e, Tuchel terá, além de Kane, o reforço de Konrad Laimer vindo do RB Leipzig, de Min Jae Kim, do Napoli e de Raphäel Guerrero que veio Borussia Dortmund.

A abertura da temporada dos bávaros, porém, não começou da forma esperada pois na Supercopa da Alemanha, o time de Munique foi derrotado por 3 a 0 para o emergente RB Leipzig que se reforça e melhora a cada ano e será cotado como um concorrente ao título da liga.

Os touros fizeram um mercado excepcional e obtiveram 234 milhões de euros na venda de jogadores como Nkunku, Gvardiol, Szboszlai, Laimer, Sorloth, Angelinõ e André Silva. Contudo, apesar das saídas, as reposições chegaram na mesma proporção, com Seiwald, Sesko, Openda, Baumgartner, El Chadaille Bitshiabu e Castelo Lukeba. Além disso, Xavi Simons e Fábio Carvalho se juntaram por empréstimo.

Na região do Vale do Ruhr, o Borussia Dortmund segue como principal concorrente frente ao Gigante da Baviera. Apesar do baque, os aurinegros se reforçaram com as chegadas de Felix Nmecha, Rami Bensabaini e Marcel Sabitzer. Há também uma mudança significativa na capitania do clube pois Marco Reus passou a braçadeira para Emre Can.

A equipe de Dortmund mescla experiência e juventude e promete ser uma das competidoras pelo título até pela experiência dramática vivida anteriormente.



Poderão os azarões continuar a sonhar?

Um dos aspectos mais interessantes da Bundesliga nas temporadas recentes tem sido as surpreendentes campanhas de Union Berlin e Freiburg.

O crescimento exponencial do Union Berlin acontece desde 2019 quando foi promovido à primeira divisão e, desde então, figurou na Conference League, na Europa League e, finalmente, na Champions League.

Do outro lado, o Freiburg também alçou voos elevados e garantiu a qualificação para a Liga Europa. Os brasileiros de Brisgóvia mostram que a longevidade do trabalho do técnico Christian Streich que perdura por 12 anos tem dado retorno.

Mais uma vez, ambas as torcidas estarão eufóricas com a expectativa de figurar entre os quatro melhores, contudo, enfrentarão a concorrência de times como Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Wolfsburg e Borussia Monchengladbach.

Os recém promovidos conseguirão se manter?

Nesta temporada, a Bundesliga se despede, momentaneamente, de dois gigantes do futebol alemão: Hertha Berlin e Schalke estão na segunda divisão.

Contudo, Heidenheim e Darmstadt foram promovidos e dão novos ares a disputa. A torcida do Heidenheim está em êxtase com a possibilidade de jogar a elite do futebol alemão, uma vez que, em 177 anos de história, está será a primeira oportunidade de figurar na elite.

O Darmstadt retorna aos holofotes após cinco anos de espera, porém, já esteve presente na Bundesliga em quatro oportunidades, sendo que em três delas (1979, 1982 e 2017) o time foi rebaixado, portanto, a melhor campanha segue sendo a do ano de 2016 quando finalizou em 14º lugar.

Como estão os clubes tradicionais?

Há mais equipes que levantaram a salva de prata presentes na segunda divisão do que na Bundesliga. Com o descenso de Schalke e Hertha Berlin, a segundona ganhou dois grandes e tradicionais times.

Oito dos 18 clubes da primeira divisão tem o nome escrito cravejado na meisterschale. Do contrário, 11 dos 18 times que disputam a 2. Bundesliga já foram coroados campeões.

Com exceção do Bayern de Munique, as outras equipes campeãs, somadas, detém um total de 26 títulos.

Clubes como Augsburg, Hoffenheim, Bochum e Mainz tem sido bem-sucedidos em seus respectivos projetos em relação a gigantes locais que amargam a segunda divisão.

Para esta temporada, o alerta tem de estar ligado para o VfB Stuttgart que quase foi rebaixado na temporada passada e, só conseguiu a salvação, na partida de playoff contra o tradicional Hamburgo, no somatório dos placares, o Stuttgart contabilizou 6 a 1 e garantiu a permanecia com autoridade. Contudo, há a questão se os suábios estarão, novamente, envolvidos na briga contra o descenso.



Bundesliga com vários meios de transmissão!

Para a temporada 2023/24, a Bundesliga será televisionada para todo o Brasil em diversos canais, desde a TV Aberta com a Rede TV! e a TV Cultura, a TV por Assinatura terá o domínio do SporTV e da Nosso Futebol e pelos streamings com o Canal GOAT, CazéTV e OneFootball.

A partida de abertura do campeonato será nesta sexta-feira (18), às 15h30, entre Werder Bremen e Bayern de Munique no Weserstadion. A partida será transmitida pelo Onefootball, pela CazéTV e pelo SporTV.