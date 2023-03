Wolfsburg e Eintracht Frankfurt empatam em duelo direto por vaga na Europa League

O Wolfsburg recebeu o Eintratch Frankfurt, na Volkswagen Arena, para o confronto direto por uma vaga nas competições internacionais da próxima temporada. A partida foi válida pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. Os times empataram por 2 a 2. Com o resultado, o time da casa cai de 7º para 8º lugar, e o time de Frankfurt continua em 6º.

Primeiro tempo para quem ama futebol

A primeira etapa foi realmente para quem ama um futebol disputado e bem jogado. O primeiro gol da partida foi logo aos 10 minutos, de Omar Marmoush, para o time mandante. Em contra ataque rápido, o camisa 33 foi lançado, driblou o goleiro Kevin Trapp e fez um belo gol. O time de Frankfurt empatou e virou o jogo rapidamente, com gols de Kolo Muani, aos 22, e Ndicka, aos 26. Porém, o time da casa buscou o empate aos 43, com Gerhardt. O time mandante ainda quase virou o placar novamente no final dos acréscimos, aos 49, com Omar Marmoush.

Segunda etapa que pareceu outro jogo

Uma partida totalmente diferente do que foi a primeira etapa. Todo telespectador esperava a mesma intensidade da primeira parte, mas ela não se repetiu. Um jogo amarrado, truncado no meio campo, com muitas faltas e pouquíssimo futebol jogado. A melhor chance da etapa foi da equipe de Frankfurt, aos 88 minutos, com Ndicka que acertou a trave, após bola lançada na área. Aos 92, o time da casa também teve sua chance de desempatar o placar. Após cruzamento perfeito de Baku, Kaminski cabeceou fraquinho e Trapp fez defesa tranquila. O segundo tempo terminou da maneira que começou: 2 a 2.

Agenda

O Wolfsburg volta no próximo domingo (12), às 15h30 (horário de Brasília), contra o Union Berlin, na Volkswagen Arena. O Eintratch Frankfurt volta a campo no próximo sábado (11), às 11h30 (horário de Brasília), quando recebe o Sttutgart, na sua casa Deutsche Bank Park.