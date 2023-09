Bayern quebra jejum contra Mönchegladbach e mantém 100% no Campeonato Alemão

Borussia Monchengladbach e Bayern de Munique se enfrentaram neste sábado (2), no estádio Borussia-Park, pela terceira rodada da Bundesliga. Os bávaros, que não venciam os rivais há seis partidas, triunfaram por 2 a 1 de virada com gols de Mathys Tel e Leroy Sané. Itakura marcou o único gol dos Potros.

Com o placar, o time de Munique continua com 100% no campeonato e ocupa a segunda colocação, enquanto o time de Renânia estaciona com um ponto e ocupa a 15ª colocação na tabela.

Primeira etapa de pouca emoção

A primeira etapa começou com um Bayern sonolento, e com um Borussia limitado mas com maior foco na partida. A equipe mandante foi recompensada com o esforço e abriu o placar aos 28 minutos da etapa inicial com Itakura, de cabeça, aproveitando sobra de cobrança de escanteio. E na etapa inicial foi só, não houve mais emoção até o final dos 45 minutos.

Etapa final com Bayern acordado

No segundo tempo o Bayern acordou para o jogo e logo no início já achou seu gol de empate com Sané, após linda assistência de Joshua Kimmich. Com o gol, os Bávaros cresceram na partida e pressionaram os Potros. As alterações do técnico Tomas Tuchel melhoraram a equipe, e foi do banco que veio a virada do time visitante.

Mathys Tel aproveitou cobrança de escanteio aos 87 minutos e cravou a virada dos visitantes, garantindo o 100% de aproveitamento do clube no campeonato e mantendo a caça ao líder Bayer Leverkusen, que lidera a competição graças ao maior saldo de gols: 8 a 7.

Agenda

O Borussia Monchengladbach volta a campo somente no dia 17 deste mês, após a paralisação para a Data Fifa, que se inicia no dia 4. A equipe visitará o Darmstadt, pela quarta rodada da competição. Já o Bayern enfrentará o líder Bayer Leverkusen, em disputa pela ponta da tabela, na sexta-feira (15), às 15h30 (horário de Brasília).