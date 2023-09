Colômbia supera Venezuela em jogo de estreia nas Eliminatórias

Nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, a Colômbia conquistou a vitória por 1 a 0 sobre a Venezuela em um confronto que manteve os espectadores à beira de seus assentos. O único gol da partida foi marcado por Rafael Borré, com assistência de Arias, em um jogo repleto de ações e reviravoltas.

Estratégia surpreendente

A Venezuela surpreendeu a todos ao lançar um ataque agressivo desde o início, pressionando a defesa colombiana e dificultando a vida dos anfitriões. As investidas da venezuelanas causaram apreensão entre os colombianos, mas a falta de precisão no último terço do campo impediu que o placar fosse aberto no início do jogo.

Polêmicas com Anderson Daronco

No entanto, os colombianos começaram a se recuperar gradualmente, mantendo a posse de bola e criando oportunidades. Uma jogada de gol de Díaz foi anulada por impedimento, aumentando a frustração dos torcedores locais. Nos minutos finais do primeiro tempo, uma polêmica surgiu quando o árbitro Anderson Daronco não marcou um eventual pênalti a favor da Colômbia, provocando a indignação dos jogadores e torcedores da casa.

O gol do jogo

A segunda etapa começou com a Colômbia buscando intensamente o gol da vitória. A pressão deu resultado quando John Árias cruzou a bola para a área e encontrou Rafael Borré, que subiu mais alto que a defesa venezuelana para cabecear a bola para o fundo das redes, marcando o único gol da partida.

Apesar do prejuízo, a Venezuela não desistiu e se lançou ao ataque em busca do empate. Josef Martínez, parceiro de Lionel Messi no Inter Miami, teve a melhor oportunidade para os visitantes, mas seu chute foi defendido de maneira espetacular pelo goleiro Vargas.

Com a vantagem no placar, a Colômbia conseguiu administrar o resultado, mantendo a posse de bola e controlando as investidas venezuelanas. O apito final confirmou a vitória colombiana e os três valiosos pontos inaugurais na tabela das eliminatórias.

Agenda

Na próxima rodada, a Colômbia enfrentará o Chile fora de casa, enquanto a Venezuela receberá o Paraguai em Caracas.