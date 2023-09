Venezuela bate Paraguai com gol de pênalti no fim

Venezuela e Paraguai se enfrentaram nesta terça-feira (12), pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Em jogo realizado no Estádio Monumental de Maturín, lotado de venezuelanos, Rondón fez de pênalti o único gol do jogo.



Com o 1 a 0, a Venezuela foi a três pontos na quinta colocação. Já o Paraguai caiu para a sétima posição com apenas um ponto conquistado.

Pouca inspiração

O primeiro tempo mostrou duas equipes com pouco poder criativo e com muitos erros nas conclusões das jogadas. Os primeiros vinte minutos foram de imposição física dos dois lados, mas sem perigo para os goleiros.



A real chance do Paraguai foi aos 27 minutos. Após cobrança de falta de Almirón na área, Balbuena subiu livre, mas cabeceou em cima do goleiro Romo.



O troco da Venezuela veio aos 37, também na bola aérea. Soteldo cobrou escanteio pela direita, o volante Herrera testou firme, mas Coronel voou para espalmar.

O artilheiro decide



O Paraguai foi mais atuante no campo de ataque na primeira parte da segunda etapa. Aos 10 minutos, Sosa arriscou de fora da área e a bola passou perto da trave de Romo.



Aos 22, em rara escapada, a Venezuela chegou com Córdova no ataque, o centroavante chutou firme mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. O Paraguai respondeu aos 30. Sánchez cobrou falta e Romo defendeu.

Aos 38 uma amostra do que estava por vir. Herrera brigou com a defesa paraguaia, ficou com a bola e chutou firme para as redes. Porém, após checagem do VAR, o gol foi anulado por mão na bola do venezuelano.



No entanto, a festa era para ser da Seleção Vinotinto. Após cruzamento na grande área, Piris colocou a mão na bola. O juiz não viu, mas o VAR chamou e o árbitro corrigiu marcando o pênalti. O ídolo venezuelano Rondón foi para a cobrança e fez o gol da vitória!

Próximas partidas



A seleção venezuelana volta a campo no dia 12 de outubro, quinta-feira, às 21h30 para enfrentar o Brasil na Arena Pantanal. O Paraguai joga, no mesmo dia, às 21h contra a Argentina no Monumental de Nuñez.