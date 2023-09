Em jogo de duas viradas, Borussia Dortmund conta com Hummels para vencer Freiburg na Bundesliga

O Borussia Dortmund não foi brilhante. No entanto, fez o que era importante: vencer. Em jogo de duas viradas, os Aurinegros aproveitaram a expulsão de Höfler e fizeram dois gols na reta final, garantindo o placar de 4 a 2, no Europa-Park Stadion, pela quarta rodada da Bundesliga.

Bola aérea é calcanhar de Aquiles

Tanto os Brasileiros da Brisgóvia, quanto os Aurinegros, chegavam ao ataque. Os cruzamentos eram as armas dos visitantes, principalmente com Adeyemi e, num desses, ganhou o escanteio. Brandt cobrou na segunda trave. Hummels subiu sozinho, escolheu o lado e testou firme para o fundo do gol, sendo o terceiro do Dortmund numa bola parada nesta temporada. Aos 30’, Schlotterbeck tirou de cabeça cobrança de escanteio. Lienhart pegou a sobra, encheu o pé e a bola carimbou a trave antes de sair pela linha de fundo.

O Freiburg aumentou a pressão. Da insistência veio a recompensa. Grifo cruzou na medida da intermediária. Höler, de costas, tomou à frente de Hummels, raspou de cabeça e acertou o canto de Kobel. A bola aérea seguiu atormentando a vida dos comandados de Edin Terzić. Grifo, que começou no banco, entrou para substituir o Gregortisch, foi sendo o responsável pela virada do Freiburg. Nos acréscimos, ele cobrou falta. Höfler subiu sozinho e cabeceou na risca da pequena área, levando os donos da casa com a vantagem para o intervalo.

Foto: Divulgação/BVB

Expulsão gera nova virada

Quase um erro de tempo não custou caro ao Freiburg. Brandt foi lançado na ponta direita. Höfler não conseguiu interceptar, a bola chegou no jeito para o meio, que invadiu a área e bateu cruzado. A redonda saiu com perigo pela linha de fundo. Os Aurinegros aproveitaram a apatia dos adversários para chegar ao empate. Malen tabelou Füllkrug, carregou com liberdade até entrar na área e chutou cruzado, não dando chances a Atubolu.

Na reta final, após analisar no VAR, a arbitragem aplicou o cartão vermelho em Höfler, por falta duríssima em Sabitzer. Reus cobra falta na área. A bola fica viva, Hummels se antecipa a Atubolu e deixa os Aurinegros na frente novamente. Aos 92, Reus recebeu na direita, acabou sendo marcado de longe, e aproveitou para entrar na área e colocar no canto direito.

Como fica

O Borussia Dortmund conquistou sua primeira vitória na competição e subiu para o oitavo lugar, somando oito pontos. Já o Freiburg cai para nono, com sei pontos.

O que vem por aí

Os Aurinegros irão fazer sua estreia na Champions League, na próxima terça-feira (19), e irão enfrentar o PSG, no Parc des Princes, às 16h (de Brasília). Os Brasileiros da Brisgóvia também entram em campo no meio de semana, mas pela Europa League, na quinta-feira (21), contra o Olympiacos, às 16h (de Brasília), no Karaiskakis.