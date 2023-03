Juventus bate Freiburg e avança para quartas de final da Liga Europa

A Juventus está classificada para as quartas de final da Liga Europa. A Velha Senhora venceu o Freiburg, por 2 a 0, no Europa-Park Stadion, nesta quinta-feira (16), pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. Os gols foram marcados por Vlahovic, que voltou a marcar, e também por Chiesa. No primeiro duelo, a equipe italiana tinha vencido o time alemão, por 1 a 0, com gol de Di María.

A Juventus aguarda o sorteio da Uefa, que será realizado nesta sexta-feira, para definir os próximos confrontos das quartas de final e o chaveamento da Liga Europa.

Mesmo com vantagem, Juventus abriu marcador no primeiro tempo

Os primeiros minutos da partida foram de muitas faltas e pouca bola rolando. Mesmo assim, foi visto a disposição do Freiburg de investir em contra-ataques para empatar o marcador e virar a partida para garantir a vaga nas quartas de final. A limitação técnica, por sua vez, foi um empecilho para a equipe alemã.

No entanto, a Juventus não se aproveitou disso para iniciar a partida com um gol logo cedo. A Velha Senhora teve dificuldades para se infiltrar na defesa alemã e, por pouco, quase saiu atrás do placar, se não fosse a boa defesa de Szczesny após cabeceio de Ginter em cobrança de escanteio.

Aos 27 minutos, a Juventus abriu o placar com Vlahovic após ter aproveitado a sobra dentro da área e finalizado no canto esquerdo do gol de Flekken. No entanto, o VAR foi acionado e a arbitragem de vídeo marcou a posição irregular do atacante na origem do lance.

Vlahovic teve mais uma oportunidade aos 44 minutos para abrir o placar e aproveitou a chance novamente. Dessa vez, o VAR foi acionado para analisar um possível pênalti para a Juventus e confirmou a cobrança, que foi convertida pelo próprio atacante.

Na origem do lance, Gatti apareceu para finalizar dentro da área, mas Gulde se jogou com o braço aberto para impedir e cometeu a falta. O defensor do Freiburg já tinha o cartão amarelo, recebeu o segundo e foi expulso.

Segundo tempo monótono

No retorno para a etapa final, Freiburg teve a sua melhor chance de fazer o gol aos 12 minutos. No lance, Holer aproveitou a sobra dentro da área e bateu cruzado. O goleiro Szczęsny espalmou e fez grande defesa. Após essa finalização, a equipe alemã brigou pela posse de bola e investiu em cruzamentos na área para encontrar o cabeceio dos atacantes.

Mas foi a Juventus que encontrou novamente o caminho do gol. Nos acréscimos, Chiesa recebeu o passe de Rabiot dentro da área e girou rápido para bater cruzado no canto direito do gol de Flekken. O tento sacramentou a classificação da Velha Senhora para as quartas de final da Liga Europa.