Stefano Pioli lamenta goleada sofrida para Internazionale: "Decepcionante perder um clássico"

Após a derrota humilhante do Milan por 5 a 1 para a Inter de Milão, o técnico Stefano Pioli concedeu entrevista coletiva tentando explicar o vexame sofrido para o maior rival.

Pioli primeira destacou a questão da falta de atenção dos milanistas principalmente no contra-ataque da Inter que foi mortal durante o confronto.

“Estávamos distraídos nos contra-ataques e foi assim mais ou menos o tempo todo. Voltamos bem, pois tinhamos a posse de bola, mas sofremos imediatamente o terceiro gol, o que nos deixou sem fôlego."

Sobre a parte emocional da equipe após perder um clássico por goleada, o comandante falou sobre o momento de mudanças que vive a equipe no início desta temporadaf para tentar justificar o resultado sofrido.

“É decepcionante perder um clássico, principalmente por um placar tão amplo, mas estivemos no jogo até o terceiro gol. Por vezes, a Inter foi certamente mais inteligente e perspicaz do que nós nos momentos decisivos. Essa é a lacuna que vimos hoje com o Inter. É evidente que podemos fazer melhor e trabalharemos para compreender melhor essas situações. É natural que num início de temporada com tantas mudanças ainda possamos ter algumas dificuldades."

Pioli finalizou a entrevista dizendo que irá levar em conta os primeiros 70 minutos de jogo, já que na reta final a equipe acabou sofrendo muitos gols.

“Vou manter os 70 minutos, mas os 20 finais serão eliminados, porque simplesmente paramos de jogar e isso não deveria acontecer.”

Próximo jogo

O Milan volta a campo na próxima terça-feira (19), onde enfrenta o Newcastle em jogo pelo grupo da morte da Champions League.