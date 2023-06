Com dois de Leão, Milan vence o Verona e se classifica para a Champions

Classificado para a Champions. O Milan venceu o Verona por 3 a 1 na última rodada do Campeonato Italiano, encerrando a competição na 4ª colocação e conquistando uma vaga na próxima Uefa Champions League. Na etapa inicial, Giroud abriu o placar em cobrança de pênalti. No segundo tempo, o Verona empatou com Faraoni, mas Rafael Leão decretou o triunfo da equipe da casa com dois golaços nos minutos finais de partida.

O Verona precisava vencer para permanêncer na elite do futebol italiano, mas a equipe não conseguiu superar o Milan, terminando o Campeonato Italiano na 18ª colocação e irá disputar a segunda divisão na próxima temporada.

Milan é superior, rebaixa o Verona e vai à Champions

O Milan na etapa inicial foi superior. A equipe de Stefano Pioli encontrou muitas dificuldades em criar chances claras de gol, apesar de atacar mais do que o normal. Em duas oportunidades, Rafael Leão e Júnior Messias finalizaram, mas em ambas, os defensores do Verona conseguiram desviar. A equipe rossonera só foi colocar uma bola para o fundo da rede com Giroud de pênalti aos 46 minutos após a jogada ter sido revisada pelo VAR.

Na segunda etapa, o time adversário precisava empatar para não cair para a segunda divisão. Com isso, o Verona voltou melhor e quase marcou com Ngonge fazendo jogada pelo lado direito, aos 26 minutos. Lazovic recebeu uma cobrança de lateral na área e cruzou para Faraoni cabecear e deixar tudo igual no marcador. Desse modo o Verona vinha se salvando de um rebaixamento indesejado.

Porém, faltando poucos minutos para encerrar a partida, Rafael Leão arrancou da intermediária até a entrada da área e chutou forte no canto para marcar o gol da vitória rossonera. Já nos acréscimos, Rafael Leão, de novo, puxou um contra-ataque, tabelou, driblou o goleiro e enfiou a bola no fundo da rede para dar numeros finais à partida.

Sequência

O foco de ambas as equipes agora serão as longas férias. Assim que voltarem irão se preparar para as respectivas temporadas. No caso do Verona será uma preparação para Campeonato Italiano da segunda divisão e Copa Itália.

Já no caso do Milan, além da Copa itália e do Campeonato Italiano da serie A, o time terá pela frente um campeonato europeu, a tão sonhada Champions League.