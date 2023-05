Pioli fala após eliminação do Milan: "Inter mereceu a vitória, temos que dar os parabéns"

O primeiro finalista da UEFA Champions League está definido. A Internazionale bateu o Milan nas duas partidas das semifinais e vai enfrentar o vencedor de Real Madrid e Manchester City. No jogo de ida, o clube Nerazzurro venceu por 2 a 0, com gols de Dzeko e Mkhitaryan. Já na volta, Lautaro marcou o gol da classificação no Giuseppe Meazza.

Após o confronto, o técnico do Milan, Stefano Pioli, valorizou a partida de seus comandados, mas afirmou que a Inter mereceu a vitória e felicitou o rival.

"Os meus jogadores deram o máximo nos dois jogos. A Inter mereceu ganhar e temos de que dar os parabéns. Não é justo falar de falta de vontade dos jogadores, que deram tudo na primeira partida e na segunda."

Pioli fala sobre desejo de chegar à final da Uefa Champions League

O técnico milanista falou ainda sobre a desilusão de parar no caminho nas semifinais. O Milan ocupa atualmente a quinta colocação do Campeonato Italiano e corre risco de ficar fora da próxima edição da Champions League. Ainda assim, Pioli afirmou que o time não pode ser julgado negativamente pela campanha que fe.

"Esperávamos chegar à final e, obviamente, estamos desiludidos, mas aprendemos muito nesta temporada. Se olharmos para o fato de que fomos a equipa mais jovem a vencer o campeonato no ano passado, o caminho desta equipe não pode ser julgado negativamente. Fizemos uma grande campanha nesta Champions League, embora seja normal estarmos desapontados depois de perdermos uma semifinal com a Inter."

A grande decisão da Champions League

Classificado para a final, a Inter de Milão aguarda o vencedor do duelo entre Manchester City e Real Madrid, desta quarta-feira (17), às 16h, no Etihad Stadium. O jogo de ida terminou em 1 a 1 no Santiago Bernabéu e não há vantagem do empate.

A grande decisão da Uefa Champions League acontece no dia 10 de junho, em Istambul.