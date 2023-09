Manchester United é controlado pelo Brighton em mais uma derrota na Premier League

Neste sábado (16), o Manchester United sofreu com o jogo tático de Roberto de Zerbi e foi derrotado pelo Brighton por 3 a 1 em pleno Old Trafford, na 5ª rodada da Premier League 2023/24.

Marcus Rashford teve uma atuação positiva durante a etapa inicial e causou impacto nos primeiros 20 minutos de jogo, mas o Brighton foi crescendo até chegar ao primeiro gol marcado por Welbeck.

Os Red Devils tentaram reagir no primeiro tempo, mas o gol marcado por Gross logo no início da etapa complementar causou um desânimo considerável em Old Trafford. João Pedro, ex-Fluminense, ainda deixou o banco de reservas para marcar um golaço. Hannibal evitou a goleada e descontou para os Red Devils.

Com a vitória, o Brighton chegou a 12 pontos na classificação da Premier League, ocupando a 4ª colocação na tabela. Por outro lado, o Manchester United segue estacionado com 6 pontos, em 12º lugar.

Brighton sobrevive pressão inicial e se impõe

Recompensado pela bravura e controle de posse de bola em Old Trafford, o Brighton liderou no intervalo, graças a um gol do ex-Manchester United, Welbeck. Enquanto Rashford representava uma ameaça constante com diversos lances em velocidades, o United não conseguiu encontrar uma maneira de vencer o goleiro Steele, com Hojlund tendo um gol anulado pelo VAR em sua estreia completa.

Aos 6', Steele esticou a perna para evitar a principal chance de gol de Rashford. Depois de uma disparada pelo lado direto do atacante do Man United, ele chegou à linha de fundo e evitou a marcação de Veltman em chute de queima-roupa, defendido pelo goleiro.

Na sequência do primeiro tempo, o Brighton começou a impor o seu estilo de jogo e buscou a abertura do placar aos 20'. Marcando contra a sua ex-equipe, Welbeck finalizou na pequena área após cruzamento rasteiro de Adingra pelo lado direito, mantendo-se calmo para mandar a bola para o fundo da rede, deixando Onana paralisado.

Buscando o empate antes do intervalo, Rashford teve mais uma grande oportunidade aos 34', em disparada pela esquerda deixando Van Hecke para trás, mas o chute do atacante foi desviado por Veltman e resvalou na trave. Por fim, Hojlund pensou ter marcado o seu primeiro gol com a camisa dos Red Devils aos 40' após bela jogada de Rashford no flanco esquerdo, mas o VAR detectou impedimento na origem do lance.

Ten Hag não encontra soluções e Manchester United é dominado no segundo tempo

O Brighton estava invicto nos últimos 25 jogos da Premier League quando liderava no intervalo, registrando nada menos que 21 vitórias no processo. Os Seagulls também venceram as três vezes em que lideraram no intervalo nesta temporada. Ou seja, o histórico recente que jogava contra o Manchester United acabou se confirmando.

Os planos de Erik ten Hag para a etapa complementar foram rapidamente frustrados aos sete minutos, depois que o Brighton ampliou a vantagem no placar. Mitoma e Maptey tabelaram pelo lado esquerdo antes do cruzamento chegar até Gross, que apareceu livre para vencer o goleiro adversário.

Com péssima organização defensiva mais uma vez, o Manchester United sofreu no controle da posse de bola da equipe de Robert de Zerbi no campo defensivo. Quando se expôs mais um pouco, os Red Devils tomaram o contra-ataque fatal do terceiro gol com Lamptey deixando na medida para João Pedro marcar um belo gol.

Os donos da casa conseguiram diminuir a desvantagem logo em seguida com Hannibal, deixando o banco de reservas para acertar um excelente chute no canto direito, arrancando aplausos de uma sofrida torcida no Old Trafford em mais uma derrota decepcionante na atual temporada.

Sequência

O Manchester United volta a campo nesta quarta-feira (20), em duelo fora de casa contra o Bayern de Munique (16h, pelo horário de Brasília), na abertura da fase de grupos da UEFA Champions League. Enquanto isso, o Brighton terá pela frente o AEK Atenas, nesta quinta-feira (21), em duelo pela fase de grupos na UEFA Europa League às 16h.