Guardiola se emociona ao vencer primeira Champions com Manchester City: "Estava escrito nas estrelas"

O Manchester City conquistou o seu tão sonhado título de campeão da UEFA Champions League neste sábado (10), em Istambul. O time de Pep Guardiola fez um jogo abaixo das grandes atuações da temporada. Mas, com o talento do seu elenco, conseguiu vencer a Inter de Milão por 1 a 0.



Depois de bater na trave há duas temporadas contra o Chelsea e de ser eliminado nas semis contra o Real Madrid no ano passado, finalmente o City conquistou a Europa. Autor do gol histórico, Rodri se emocionou ao falar do título.



"Estou emocionado. É um sonho realizado. Todos os torcedores esperaram não sei quantos anos. Eles merecem, nós merecemos. Chegamos tão perto nos últimos anos."

Mais do herói



Humilde, Rodri valorizou o adversário e agradeceu aos companheiros: "Só quero agradecer a todos. Não foi fácil. Que equipe enfrentamos! Pela forma como defendem e contra-atacam, conseguimos dar o máximo."



O meio-campista reconheceu que não fez um bom primeiro tempo e admitiu um pouco de nervosismo.

"Não fui bem na primeira etapa. As finais são assim. Não se pode esperar jogar sempre bem. As emoções e os nervos ficam a flor da pele."

Sobre o futuro, Rodri preferiu pensar na comemoração: "Temos mais ambições. É um sonho. Este momento nunca mais se repetirá. Esperamos repetir no próximo ano, mas merecemos comemorar. Este título é para todos os jogadores que tornaram o clube grande."

O que disse o paredão?



Um dos grandes nomes da final foi o goleiro brasileiro Ederson. Único representante do Brasil no elenco, o jogador valorizou a equipe da Inter de Milão e agradeceu o apoio dos companheiros de City.

"Foi um jogo dificil. Eles marcam bem, mas tivemos boas oportunidades e o Rodri fez um belo gol. Esse titulo é de todos. As derrotas nos ensinaram, foram cinco anos batendo na trave, nos despedaçaram. Agora só tenho que agradecer o grupo e minha família."

Fala capitão!

Responsável por levantar o primeiro troféu de campeão europeu da história do Manchester City, Gundogan resumiu como foi o sentimento: "é impossível colocar em palavras o que acabou de acontecer."



Sobre o jogo, o meia admitiu que qualquer um poderia ter vencido: "Foi difícil para as duas equipes. Não estivemos no nosso melhor na primeira parte. Estávamos hesitantes. Sabíamos que tínhamos que fazer melhor no segundo. Foi um jogo 50-50."

Maior de todos os tempos?

Pela terceira vez campeão da Europa, Pep Guardiola se tornou o segundo maior campeão de Champion League da história. Para muitos nem precisava mais conquistas para colocar o espanhol como o maior de todos.



No entanto, números ajudam nos argumentos e Guardiola segue acrescentando alguns ao seu currículo. Responsável por revolucionar o futebol no século XXI, o treinador ficou mais de uma década sem vencer uma Liga dos Campeões. Mas, depois de algumas temporadas, levou o City ao topo pela primeira vez. Emocionado, o treinador preferiu não pensar na próxima temporada.

"Não tenho energia para pensar, é impossível. Precisamos de uma pausa, é muito cansativo. Vamos comemorar no hotel com a família e amigos. Segunda-feira o desfile é em Manchester."

Guardiola aproveitou, também, para elogiar a Inter de Milão: Quero parabenizar a Inter pelo desempenho. Eu sei como eles se sentem – nós sentimos isso há dois anos. Eles são o segundo melhor time da Europa, e isso é ótimo."



Para finalizar, o técnico exaltou o feito de sua equipe: "Estava escrito nas estrelas. Estou feliz, mas, ao mesmo tempo, eles poderiam ter marcado e nós poderíamos ter perdido. Estamos satisfeitos com algo único: vencer o treble."