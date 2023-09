Gabriel Jesus marca golaço, e Arsenal derrota Manchester United pela Premier League

E que jogo! Em duelo válido pela 4ª rodada da Premier League, o Arsenal venceu o Manchester United por 3 a 1, no Emirates Stadium, com gols de Odegaard, Declan Rice e Gabriel Jesus. Rashford marcou o tento Red Devil.

Pressão durante os 45 minutos

O Arsenal pressionou durante todo primeiro tempo. Aos 13', Havertz recebeu passe dentro da área e tentou o chute, mas acabou furando. A bola ainda ficou viva e Lisandro Martínez afastou.

Apesar da pressão inaugural, quem abriu o placar foi o Manchester United aos 26 minutos. Em contra-ataque em velocidade, Eriksen achou passe para Rashford, que dominou, entrou na área e soltou um foguete para abrir o placar.

O Arsenal não demorou muito para empatar. Aos 28', Odegaard recebeu passe dentro da área e finalizou com muita liberdade, para empatar o jogo.

Lá e cá!

Na etapa final, o Manchester United saiu mais do campo defensivo. Aos 53', Bruno Fernandes achou passe para Martial, que finalizou e Ramsdale defendeu. No rebote, Rashford de frente, chutou e o goleiro do Arsenal fez uma defesa espetacular para evitar o segundo gol do United.

Aos 68', Martinelli finalizou da entrada da área e a bola passou tirando tinta da trave esquerda do Onana. Aos 72', Rashford fez grande jogada pelo lado esquerdo, entrou na área e tentou o passe para Hojlund, que finalizou, mas foi bloqueado.

O Arsenal quase marcou aos 80'. Em linda troca de passes do Arsenal, Saka recebeu dentro da pequena área e finalizou, mas Onana fez um milagre. O United chegou ao segundo gol aos 88', mas de forma irregular. Em linda troca de passes, Garnacho marcou um golaço para o United, mas foi anulado por impedimento.

Já no fim, o Arsenal marcou o segundo. Após escanteio na área, a bola sobrou para Rice, que dominou e finalizou no canto direito. Aos 100', o terceiro gol dos donos da casa. Em contra-ataque em velocidade, Fábio Vieira achou passe para Gabriel Jesus, que saiu sozinho na cara do gol, deixou Dalot no chão e marcou o terceiro dos Gunners.

Próximos jogos

Agora, os clubes voltam a campo após a data FIFA. O Manchester United atua no dia 16 de setembro, em Old Trafford, contra o Brighton. O Arsenal joga no dia 17, contra o Everton, fora de casa. Ambos os confrontos são pela 5ª roada da Premeir League.