Premier League: Resultados da 38ª rodada e classificados às competições europeias

Neste domingo (28), a Premier League encerrou a temporada 2022/23 com a realização simultânea de todos os jogos da 38ª rodada de um campeonato que ficará marcado por diversos aspectos.

Com o título conquistado antecipadamente pelo Manchester City após longa batalha contra o Arsenal, a maior emoção da última rodada ficou marcada pela briga contra o rebaixamento.

O Leicester, campeão na histórica temporada 2015/16, cumpriu com sua missão na última rodada para escapar do rebaixamento e superou o West Ham por 2 a 1, mas o Everton superou o Bournemouth por 1 a 0 e assegurou a permanência na Premier League em 17º lugar, rebaixando os Foxes.

Outra equipe que precisava assegurar sua permanência nesta rodada era o Leeds United. Porém, um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra não resistiu à temporada negativa e sofreu uma dura derrota para o Tottenham por 4 a 1, despedindo-se da competição.

Divulgação / Premier League

Premier League: Resultados da 38ª rodada

Arsenal 5 - 0 Wolverhampton Aston Villa 2 - 1 Brighton Brentford 1 - 0 Manchester City Chelsea 1 - 1 Newcastle Crystal Palace 1 - 1 Nottingham Forest Everton 1 - 0 Bournemouth Leeds United 1 - 4 Tottenham Leicester 2 - 1 West Ham Manchester United 2 - 1 Fulham Southampton 4 - 4 Liverpool

Ingleses classificados às competições europeias na próxima temporada

Com o encerramento da temporada, enfim tivemos a definição de todos os representantes ingleses nas competições europeias (UEFA) na temporada 2023/24.

Manchester City e Arsenal confirmaram com as expectativas pré-temporada e garantiram vagas na UEFA Champions League. Na terceira colocação, o Manchester United superou a queda de rendimento na segunda metade e fechou a campanha em terceiro lugar.

No entanto, a última vaga da Premier League para a UEFA Champions League ficou com o surpreendente Newcastle, equipe que encerrou a sua participação com 71 pontos conquistados e apenas cinco derrotas, número superior à todas as demais equipes na tabela.

Em uma temporada absolutamente incomum, o Liverpool conseguiu uma forte arrancada nas rodadas finais e acumulou vitórias consecutivas para garantir ao menos uma vaga na UEFA Europa League, fechando em 5º lugar na tabela de classificação, com 67 pontos.

A segunda vaga na UEFA Europa League ficou com o Brighton, após espetacular campanha comandada pelo técnico italiano Roberto de Zerbi, uma das sensações desta temporada da Premier League. A equipe fechou sua campanha em 6º lugar, com 62 pontos.

Além da briga contra o rebaixamento, a única disputa na rodada final da PL 2022/23 consistia na vaga de classificação à próxima UEFA Conference League. Os Spurs superaram golearam o Leeds fora de casa, mas o Aston Villa venceu o Brighton por 2 a 1 e garantiu sua vaga na terceira competição mais importante da UEFA.