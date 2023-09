Em dia de João Félix, Barcelona goleia Royal Antwerp na estreia da Champions

Nesta terça-feira (19), em partida válida pela primeira rodada do Grupo H da UEFA Champions League 2023-24, o Barcelona venceu o Royal Antwerp por uma goleada de 5 a 0 em casa. Os marcadores foram João Félix, duas vezes,, Lewandowski, Gavi e Bataille contra.

O time mandante foi campeão da liga espanhola na temporada passada e o visitante conquistou o campeonato belga, assim garantindo vaga direto para a fase de grupos da maior competição entre clubes do mundo.

Passeio na etapa inicial

O time espanhol foi fatal, marcando três vezes logo nos primeiros 22 minutos de jogo, João Félix abriu o placar aos 10, o atacante Lewandowski ampliou aos 18, e aos 22 minutos o lateral direito adversário Bataille, mandou contra o próprio patrimônio. Deixando o Barcelona com uma larga vantagem.

A equipe catalã continuou pressionando e o brasileiro Raphinha perdeu uma boa oportunidade que foi defendida pelo arqueiro belga. Com dominação totalmente espanhola, o adversário não conseguiu tocar direito na bola na primeira etapa. Apenas aos 43 minutos que o atacante Muja recebeu boa bola e finalizou com perigo, mas Ter Stegen conseguiu fazer uma bela defesa.

Nos minutos finais o time da casa trabalhou bastante a bola, focando em manter o resultado até o intervalo, mesmo assim obteve uma grande chance com Álex Balde finalizando para fora do gol, mas se encerrou no 3 a 0 e os times desceram para o vestiário.

E massacre no fim

A equipe comandada por Xavi voltou na mesma intensidade e no primeiro minuto assustou a defesa belga, o meia Gündogan chutou firme no alvo, obrigando o goleiro a trabalhar. Gavi ampliou a goleada aos oito minutos, após bola cruzada por Gündogan.

Os dois técnicos mexeram no time após o quarto gol, mas o confronto continuou o mesmo, Barcelona pressionando bastante e João Félix marcou o quinto da partida e seu segundo gol na noite, de cabeça o português balançou a rede.

O Royal ainda tentou diminuir, mas parou em Ter Stegen mais uma vez, Ilenikhena apareceu bem posicionado para chutar e o paredão crescer e continuar com a baliza zero. O jovem Yamal de 16 anos entrou bem na partida, conseguiu driblar o goleiro e quando foi concluir perdeu o ângulo e chutou para fora. Mesmo com forte pressão dos mandantes, a partida se encerrou no 5 a 0 e garantiu os três pontos para os espanhóis.

Próximos compromissos

O Barcelona volta a campo no próximo sábado (23), contra o Celta de Vigo, em casa, pela LaLiga, às 13h30. Já pela copa internacional, enfrentam o Porto, no Estádio do Dragão, no dia 4 de outubro (quarta-feira), ás 16h. O Royal Antwerp enfrenta o RWD Molenbeek, no sábado (23), dentro de casa, pela Liga Belga, às 15h45. Na Champions irão jogar contra o Shakhtar Donetsk, no mesmo dia 4, no Bosuilstadion, às 13h45.