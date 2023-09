Barcelona goleia Betis e dorme na liderança de LaLiga

Jogando no Estádio Olímpico Lluis Company, o Barcelona recebeu o Betis no último sábado (16), na quinta rodada de LaLiga. E em casa o Barça goleou por 5 a 0, com gols de João Félix, Lewandowski, Ferran Torres, Raphinha e João Cancelo, assumindo a liderança de LaLiga.

Goleada do líder!

A primeira chegada de perigo, apesar da goleada culé, foi do Betis, quando Luiz Henrique recebeu o passe na direita e bateu cruzado, mas para fora.

10 minutos depois a resposta do Barcelona veio no primeiro gol, no levantamento na área João Félix recebeu o passe por cima feito por Oriol Romeu, dominou tirando o goleiro e, pela direita mesmo sem ângulo, bateu para o fundo das redes!

E aos 31 minutos de jogo Christensen conseguiu o passe pelo meio, João Félix fez o corta-luz e Lewa sair cara a cara com Rui Silva, chutando no canto direito, com a bola batendo na trave e indo para o fundo do gol, sendo o segundo do Barça!

Aos 44 Willian José recebeu o passe na frente, invadiu a área pela esquerda e bateu forte, mas por cima do gol. Isco conseguiu o passe pelo meio para Willian José chegar batendo de primeira no meio da área, mas Ter Stegen espalmou no canto direito e salvou o Barcelona.

E um minuto depois João Félix arrancou no contra-ataque, achou Ferran na direita, que devolveu para o meio, onde João Félix bateu forte, no canto esquerdo, mas Rui Silva espalmou e salvou o Betis do terceiro gol!

Aos 12 minutos do segundo tempo Ferran conseguiu a jogada na direita, a bola sobrou para Gavi, que cruzou, Baldé ajeitou para o meio, onde Gavi apareceu para bater pro gol, mas com o impedimento marcado e o terceiro gol culé anulado.

Com 15 minutos Lewa foi derrubado na entrada da área, ganhando uma falta perigos. Ferran Torres bateu a falta pela esquerda da barreira, com uma senhora curva, mandando a bola no canto esquerdo para ampliar o placar!

E aos 20 minutos Raphinha, que acabou de entrar recebeu o passe de Lewandowski na entrada da área e bateu no canto esquerdo para marcar mais um e transformar a vitória em goleada!

Aos 36 minutos, no contra-ataque, Lewandowski recebeu o passe, achou João Cancelo na direita, que carregou para a área, tirou o defensor e bateu cruzado, com a bola indo para o fundo das redes no canto direito. Goleia o Barcelona!

Por fim, aos 43 minutos de jogo, Lewa recebeu o passe de Raphinha na área te tentou de letra, mas mandou a bola nas mãos de Fran!

Próximos jogos e classificação

O Barcelona volta a campo na terça-feira (19), às 16h, quando recebe o Antwerp, pela Champions League. O Betis joga na quinta-feira (21), às 16h, quando visita o Rangers, na Europa League. O Betis agora segue na nona posição, com sete pontos. O Barça lidera LaLiga com 13 pontos, um acima do Real Madrid.